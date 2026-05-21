Rio Grande do Sul entra em categoria de risco por aumento de casos respiratórios

Aumento de notificações ocorre em praticamente todos os Estados do país. André Ávila / Agencia RBS

Os casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) seguem em crescimento no Rio Grande do Sul. Diante da situação, o Estado entrou na categoria de risco. A informação consta no novo boletim InfoGripe, divulgado nesta quinta-feira (21), pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Conforme os pesquisadores, isso aponta que os casos respiratórios estão em patamares elevados. Em 7 de maio, a situação era de alerta. Porém, com o crescimento das notificações, o cenário mudou.

De acordo com o painel de monitoramento da Secretaria Estadual da Saúde (SES), 408 pessoas foram hospitalizadas devido a questões respiratórias entre os dias 10 e 16 de maio — semana epidemiológica 19.

O boletim aponta que o vírus da Influenza A segue com maior circulação no território gaúcho, causando casos graves e hospitalizações. Também há incidência do Vírus Sincicial Respiratório (VSR).

O aumento de notificações ocorre em praticamente todos os Estados do país, com exceção de Rondônia. Entre as capitais, Porto Alegre também aparece com crescimento das doenças.

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Até o momento, o Rio Grande do Sul já registrou 237 mortes por síndromes respiratórias. A vacina é a maneira mais eficaz de combate aos casos graves. O imunizante aplicado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), é destinado para grupos prioritários e protege contra três cepas da influenza.