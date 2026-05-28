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Rio Grande do Sul entra em alto risco após aumento de casos respiratórios, aponta Fiocruz 

Segundo pesquisadores, os registros de Síndrome Respiratória Aguda Grave seguem em alta e ainda não apresentam sinais de estabilidade no Estado

Lisielle Zanchettin

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