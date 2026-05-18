Remédios de colesterol e corticoide são recolhidos; veja quais são

Um dos medicamentos recolhidos é uma solução injetável. Snejana / stock.adobe.com

O Ministério da Saúde determinou o recolhimento de lotes dos medicamentos atorvastatina cálcica, rosuvastatina cálcica e fosfato dissódico de dexametasona. A medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta segunda-feira (18).

Conforme o g1, as fabricantes dos medicamentos começarão o recolhimento voluntário dos lotes.

A atorvastatina cálcica 40 mg e rosuvastatina cálcica 20 mg, produzidos pela Cimed Industria S.A, tiveram o lote 2424299 afetado. Segundo a publicação oficial, a decisão ocorreu em razão da suspeita de mistura de embalagens de rosuvastatina 20 mg no lote.

Já o medicamento Fosfato Dissódico de Dexametasona 4 mg/ml solução injetável, fabricado pela Hypofarma Instituto de Hypodermia e Farmácia LTDA, teve o lote 25091566 recolhido devido à turvação da solução quando o produto é diluído junto a determinados medicamentos.

Para que servem os medicamentos recolhidos?

A atorvastatina cálcica pertence à classe das estatinas e é um medicamento utilizado para reduzir o colesterol ruim (LDL) e os triglicerídeos no sangue, ajudando na prevenção de doenças cardiovasculares, como infarto e AVC.

Já a rosuvastatina cálcica é indicada para diminuir o colesterol LDL e os triglicerídeos, além de aumentar o colesterol bom (HDL). O medicamento é amplamente usado para prevenir problemas cardíacos e circulatórios.

O fosfato dissódico de dexametasona é um corticoide utilizado no tratamento de inflamações intensas, reações alérgicas, doenças autoimunes, problemas dermatológicos e quadros de inchaço.

O que fazer se tiver os medicamentos?

Pacientes que possuem os lotes afetados devem interromper o uso até receber orientação médica ou farmacêutica, conforme recomendação do Ministério da Saúde.