Remédios de colesterol e corticoide são recolhidos; veja quais são

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Medicamentos são das empresas Cimed Industria S.A. e Hypofarma - Instituto de Hypodermia e Farmácia LTDA 

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