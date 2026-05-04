Porto Alegre suspende vacinação contra a covid-19 para o público adulto por falta de doses

Novas doses devem chegar a partir de 20 de maio. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Porto Alegre está sem estoque da vacina contra a covid-19 para o público adulto, com idade a partir dos 12 anos. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) comunicou nesta segunda-feira (4) a suspensão da imunização para esse grupo.

O município aguarda a reposição do imunizante por parte do Ministério da Saúde. A pasta afirma que a previsão de chegada é a partir do dia 20 de maio.

Em nota (leia íntegra abaixo), o Ministério da Saúde informou que "novas remessas serão efetuadas em maio, conforme a demanda apresentada pelo Governo do Rio Grande do Sul". Também garantiu que a pasta "mantém quantitativo suficiente para atender a toda a demanda nacional".

A imunização para crianças de seis meses a menores de cinco anos segue ocorrendo normalmente em 16 unidades de saúde. A lista atualizada de postos com imunizante pode ser conferida neste link.

Nota do Ministério da Saúde:

"Desde janeiro, o Ministério da Saúde enviou ao Rio Grande do Sul mais de 346,1 mil doses da vacina contra a covid-19 para imunização de crianças e adultos. Somente em abril, foram enviadas 129 mil doses. Até o momento, o estado registrou a aplicação de cerca de 100 mil doses. Novas remessas serão efetuadas em maio, conforme a demanda apresentada pelo Governo do Rio Grande do Sul, que responde pela organização e pelo controle dos estoques.