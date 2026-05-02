Por que estamos nos medicando tanto?

Medicamentos têm sido usados para silenciar sintomas provocados pela rotina acelerada. Assemit / stock.adobe.com

A pressão para conciliar produtividade e vida pessoal tem levado cada vez mais pessoas à automedicação. Para dar conta da rotina acelerada, muitos passaram a enxergar nos medicamentos uma solução rápida para manter o ritmo e silenciar sintomas provocados pelo próprio estilo de vida. No entanto, o uso inadequado dessas substâncias, além de não tratar a origem do problema, pode desencadear novas complicações.

Segundo a Associação Brasileira das Indústrias Farmacêuticas (Abifarma), a automedicação causa cerca de 20 mil mortes por ano no Brasil. Com o tempo, esse comportamento pode se incorporar à rotina de forma quase automática. Sem perceber, muitas pessoas passam a utilizar medicamentos para regular o dia a dia.

Mas o que o uso dessas substâncias, muitas vezes desnecessário, pode revelar sobre a saúde? Lapsos de memória, irritabilidade, cansaço extremo, tensões musculares e problemas digestivos podem ser sinais de alerta do organismo. Mais do que serem apenas silenciados, esses indícios deveriam levar o paciente a refletir sobre qual problema de saúde está sendo encoberto pelo uso do medicamento.

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Entre os sinais mais frequentemente ignorados está a privação de sono, um dos reflexos mais comuns da busca incessante por alta performance. Segundo a médica otorrinolaringologista cooperada da Unimed Porto Alegre Luísi Rabaioli, além do uso de medicamentos, é cada vez mais comum combater a sonolência diurna com o consumo excessivo de cafeína e energéticos, em vez de investigar a causa da fadiga.

Luísi explica que, por trás desse quadro, pode estar a apneia obstrutiva do sono, condição que atinge cerca de 30% da população, embora aproximadamente 80% dos casos permaneçam sem diagnóstico. De acordo com a especialista, isso ocorre porque muitas pessoas consideram o ronco algo normal e não associam o sintoma aos prejuízos percebidos durante o dia.

— Além da investigação, é preciso adotar cuidados diários, o que chamamos de higiene do sono: manter horários regulares para dormir e acordar, inclusive nos dias de folga; evitar o excesso de telas duas horas antes de deitar; e reduzir o consumo de cafeína após as 14h. Nenhum medicamento para dormir ou estimulante substitui esses cuidados e alguns podem, inclusive, piorar a apneia. — alerta a médica.

O medicamento não deve ser usado como atalho para silenciar sintomas MÉDICA OTORRINOLARINGOLOGISTA COOPERADA DA UNIMED PORTO ALEGRE LUÍSI RABAIOLI

Uso indevido

As consequências da automedicação preocupam médicos e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que já considera a prática um problema de saúde pública. Para o médico psiquiatra cooperado da Unimed Porto Alegre Paulo Rogério Aguiar, o uso indiscriminado de medicamentos representa uma tentativa de pular etapas naturais da vida, impulsionada pelo imediatismo dos tempos atuais. Segundo ele, a tecnologia reforça a ideia de que sempre existe uma pílula capaz de oferecer uma solução rápida para qualquer dificuldade.

— Vemos isso na ansiedade relacionada a situações pontuais, como desavenças familiares ou problemas no trabalho. Às vezes, pessoas tomam antidepressivos por causa do luto, o que não é uma indicação adequada. O remédio jamais substituirá esse processo — pontua Aguiar.

A busca por produtividade também tem levado estudantes e concurseiros ao uso de psicoestimulantes para melhorar a memória e afastar o sono. Embora essas medicações sejam seguras no tratamento do TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade), por atuarem no sistema dopaminérgico — que desempenha um papel crucial no controle da motivação, prazer e recompensa —, tornam-se um problema quando consumidas sem necessidade clínica.

— Além do risco de dependência, o uso indevido pode provocar desregulação do sono e irritabilidade. Nos casos de insônia, existe ainda o risco de perder a naturalidade do sono fisiológico e desenvolver a crença de que só é possível dormir com medicação. Isso cria pessoas que usam remédios por décadas sem necessidade real. Algumas medicações podem causar dependência química e clínica — explica.

Esse processo pode ir além dos efeitos físicos e alterar também a forma como cada pessoa lida com as próprias dificuldades. Aos poucos, muitos deixam de confiar nos próprios mecanismos de enfrentamento e superação, depositando toda a expectativa de bem-estar na capacidade de cura dos medicamentos.

Afetando o corpo

A busca por soluções imediatas já não se limita à saúde mental e também passou a alcançar a relação com o próprio corpo. Em meio à pressão por resultados rápidos, cresce a procura por medicamentos usados para emagrecimento. Mesmo com venda condicionada à prescrição médica, as chamadas “canetas emagrecedoras” vêm registrando alta demanda no país.

Segundo pesquisa do Instituto Locomotiva, 33% dos entrevistados afirmaram já ter usado alguma versão do medicamento e, entre esses usuários, 40% disseram ter adquirido o produto sem receita médica. Nos últimos anos, a médica endocrinologista cooperada da Unimed Porto Alegre Maria Cristina Matos observa um aumento na procura por medicamentos para emagrecimento em situações nas quais não haveria indicação clínica. Segundo ela, é cada vez mais comum atender pacientes que buscam remédios para perder dois ou três quilos antes de um evento, sem disposição para adotar mudanças mais duradouras no estilo de vida.

— Existem indicações precisas. Nos casos de obesidade, o uso da medicação pode ser contínuo, porque estamos falando de uma doença crônica. O problema está quando pessoas sem obesidade, com apenas um leve sobrepeso, querem emagrecer além do que seria saudável.

Na tentativa de emagrecer, alguns pacientes também recorrem a medicamentos desenvolvidos para outras finalidades, como os para o tratamento do diabetes tipo 2. A endocrinologista explica que esses remédios não foram criados para perda de peso, embora possam apresentar esse efeito em alguns casos.

— Algumas pessoas usam acreditando que vão emagrecer e isso não acontece. Outro exemplo é o hormônio da tireoide. Como um dos sintomas do hipertireoidismo é a perda de peso, há quem imagine que o uso do hormônio provocaria o mesmo efeito, o que não é verdade. Essas práticas vêm sendo substituídas pelas “canetinhas”, embora tenham um custo mais elevado — finaliza.

Quando vida hábito

Em muitos casos, o uso de medicamentos sem orientação médica se transforma em um comportamento quase automático. Para refletir sobre a sua relação com esse consumo, observe se alguma das situações abaixo faz parte do seu dia a dia:

Você toma medicamentos sem consultar um médico?

Usa “só para garantir”?

Não lembra quando começou a tomar?

Leva o produto na bolsa ou na mochila diariamente?

Usa para conseguir trabalhar ou manter a rotina?

Aumenta a dose quando acha que “não fez efeito”?

Fica ansioso (a) quando percebe que esqueceu de levar?

Usa mesmo quando os sintomas são leves?

Já indicou para outra pessoa?

Sente que se tornou indispensável?

Já tentou ficar sem e se sentiu inseguro (a)?

Usa como prevenção, e não como tratamento?

Toma por medo de sentir dor ou mal-estar, mesmo sem sinais claros?

Se respondeu “sim” a duas ou mais perguntas, pode ser um sinal de que vale a pena repensar essa relação e buscar orientação de um profissional da saúde.

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Menos remédio, mais prevenção

Adotar hábitos saudáveis pode ser um caminho importante para reduzir a automedicação e promover mais qualidade de vida. O médico psiquiatra cooperado da Unimed Porto Alegre, Paulo Aguiar, destaca três cuidados naturais que considera fundamentais para preservar a saúde física e mental no dia a dia:

Sono de qualidade

Dormir bem é indispensável para a recuperação do sistema nervoso e para a regulação das funções do organismo. Um descanso adequado contribui para mais energia, equilíbrio emocional e disposição para lidar com os desafios cotidianos.

Atividade física

Os melhores resultados surgem da combinação entre exercícios cardiorrespiratórios, como caminhada ou corrida, e atividades de resistência, como a musculação.

Gerenciamento do estresse