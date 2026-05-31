Paciente com suspeita de ebola internado em SP testa positivo para meningite; investigação continua

Homem de 37 anos veio da República Democrática do Congo e aguarda resultado para ebola em 48 horas. jaddingt / stock.adobe.com

Um paciente de 37 anos internado desde a tarde deste sábado (30) no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, em São Paulo, teve diagnóstico confirmado para meningite meningocócica. Contudo, a suspeita de infecção pelo vírus ebola ainda não foi descartada.

De acordo com o g1, o Instituto Adolfo Lutz identificou resultado detectável para a bactéria Neisseria meningitidis, causadora da meningite. Apesar do achado, o caso permanece em investigação como suspeito de doença pelo vírus ebola, uma vez que o paciente esteve recentemente na República Democrática do Congo, país que possui regiões com transmissão ativa da doença. Ele apresentou sintomas compatíveis com a definição de caso suspeito para febres hemorrágicas virais.

Os exames específicos para ebola foram enviados ao laboratório Adolfo Lutz e também serão submetidos a sequenciamento. O resultado deve ficar pronto em até 48 horas. Até o momento, não há confirmação laboratorial para a febre hemorrágica, e o homem segue internado em isolamento, sob os protocolos de biossegurança previstos para esse tipo de ocorrência.

Histórico do paciente e quadro clínico

Segundo o Ministério da Saúde, a suspeita surgiu a partir da combinação entre o histórico recente de viagem internacional e o quadro clínico. Antes de ser transferido para o Emílio Ribas, o homem foi atendido em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde apresentou febre alta e exames inconclusivos para malária.

Ao chegar ao instituto, já estava em estado grave, com diarreia, desorientação e rápida piora clínica, sendo necessária a intubação. Ainda não foi possível confirmar se ele passou pelas províncias onde o surto de ebola se concentra porque o paciente permanece sedado.

A Secretaria Municipal da Saúde informou, em nota, que "os primeiros sintomas foram identificados pela equipe de um Centro de Acolhida da capital, onde o imigrante era atendido. O Centro já recebeu a equipe da Vigilância Sanitária para avaliação e orientação". Pessoas que tiveram contato com o paciente no avião e na UPA estão sendo monitoradas.

O infectologista Raulcion Teixeira, do Instituto Emílio Ribas, que acompanha o caso, disse que o paciente está sendo tratado com antibióticos e hidratação.

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Medidas e avaliação de risco

A investigação é realizada conjuntamente pelas equipes de vigilância em saúde dos governos federal, estadual e municipal. Em nota, a coordenadora de Saúde da Coordenadoria de Controle de Doenças da Secretaria Estadual da Saúde, Regiane de Paula, afirmou que as medidas previstas nos protocolos foram adotadas imediatamente após a identificação dos critérios clínicos e epidemiológicos compatíveis com um caso suspeito.

"Este é um caso suspeito, em investigação. As medidas previstas foram adotadas a partir da identificação dos critérios clínicos e epidemiológicos. O procedimento inclui isolamento, notificação imediata, investigação laboratorial e monitoramento conforme os protocolos vigentes", declarou.

A avaliação técnica da Secretaria Estadual da Saúde aponta que o risco de introdução do ebola no Brasil e na América do Sul permanece muito baixo. Entre os fatores considerados estão a ausência histórica de transmissão autóctone no continente sul-americano, a inexistência de voos diretos entre a região afetada e a América do Sul e a forma de transmissão da doença, que exige contato direto com sangue, secreções, fluidos corporais ou tecidos de pessoas sintomáticas infectadas.

A pasta reforçou ainda que a transmissão do ebola não ocorre antes do início dos sintomas. "O maior risco está associado ao contato direto com fluidos corporais de pessoas infectadas, especialmente nas fases mais avançadas da doença. Pessoas assintomáticas com exposição considerada de risco devem ser monitoradas diariamente por 21 dias", diz o comunicado.

O caso segue em investigação, e os próximos resultados laboratoriais são aguardados para as próximas 48 horas.

Outro caso no Rio de Janeiro

Também está sendo investigada a presença do vírus ebola em um turista belga que esteve em Uganda. Ele tem quadro clínico leve e compatível com doenças infecciosas, e um dos testes realizados deu positivo para malária.

O caso é considerado suspeito porque Uganda tem um surto de infecção pelo vírus ebola confirmado em algumas regiões. O paciente tem tosse, calafrios e diarreia, mas não sente febre nem dor de cabeça intensa, segundo a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro.