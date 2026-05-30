Ozivy: primeira caneta emagrecedora nacional tem preço máximo definido

Nova opção de caneta com semaglutida é produzida no Brasil. EMS / Divulgação

A primeira caneta de semaglutida fabricada no Brasil, a Ozivy, do laboratório EMS, acaba de superar uma etapa regulatória essencial para chegar ao consumidor. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) estabeleceu o preço máximo permitido para o produto, liberando o caminho para a comercialização. As informações são do g1.

O teto definido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED) é o mesmo já aplicado ao Ozempic: R$ 803,44, sem a incidência de impostos.

Embora esse patamar autorize a EMS a praticar valores equivalentes aos do concorrente estrangeiro, a companhia sinalizou que sua estratégia será outra. Eles deverão oferecer o medicamento com um desconto de 30% em relação aos preços atuais de mercado.

Atualmente, as canetas de menor dosagem do Ozempic são vendidas por aproximadamente R$ 900, o que leva à expectativa de que o novo medicamento chegue ao mercado por valores em torno de R$ 630.

A aprovação da caneta nacional foi divulgada no início desta semana, após o aval da Anvisa. A fixação do preço máximo é um requisito obrigatório para que qualquer fármaco seja vendido no país, cabendo à CMED definir esse limite — que nenhuma farmácia pode ultrapassar.

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Na análise técnica, a câmara regulatória classificou a Ozivy na categoria 4, voltada a novas apresentações de medicamentos já existentes. Com isso, o produto foi equiparado ao Ozempic e ao Wegovy e autorizado a adotar o mesmo preço máximo.

O valor do imposto varia de acordo com o Estado, o que impacta diretamente o preço final do medicamento. Em São Paulo, onde a alíquota é de 18%, o preço máximo autorizado chega a R$ 1.314,37. Já em Alagoas, com tributação de 19%, o limite sobe para R$ 1.330,60. No caso das apresentações de 3 ml, que também serão lançadas pela EMS, o preço máximo sem incidência de impostos foi fixado em R$ 1.399,72.

Apesar disso, o teto estabelecido pela regulação não define necessariamente o valor que será cobrado nas farmácias. A precificação final depende da estratégia comercial adotada pela fabricante.

Especialistas avaliam que o fim da exclusividade da patente tende a estimular a concorrência e ampliar o acesso ao tratamento por meio da redução dos preços. Até o início deste ano, a Anvisa analisava 17 pedidos de registro para medicamentos à base de semaglutida, sendo esta a primeira aprovação concedida.