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Ozivy: quando a caneta emagrecedora brasileira será lançada e quem poderá usar

Medicamento à base de semaglutida, mesmo princípio ativo do Ozempic, foi aprovado e poderá ser comercializado

Sofia Lungui

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