Obras na emergência SUS do Hospital São Lucas deixam atendimento restrito a partir de terça-feira

Obra faz parte do processo de modernização e qualificação da estrutura física da emergência do SUS. Kathlyn Moreira / Agência RBS

A emergência do Hospital São Lucas da PUCRS estará parcialmente fechada a partir desta terça-feira (26). A ala, que atende exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), passará por reformas.

O serviço começará em 1º de junho e tem previsão de conclusão em 10 meses. Durante esse período, apenas pacientes encaminhados via regulação pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) serão aceitos na emergência.

Conforme a instituição, os 10 leitos de emergência estarão funcionando para casos enviados pela rede municipal. O atendimento direto por demanda espontânea de pacientes deve acontecer apenas em situações em que há risco de morte.

Durante esse período, a orientação é para que a população busque por atendimento nas demais instituições de saúde.

A obra faz parte do processo de modernização e qualificação da estrutura física da emergência do SUS. O objetivo é oferecer melhores condições de atendimento, segurança e acolhimento para pacientes, familiares e profissionais de saúde.