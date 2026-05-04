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O que é hantavírus, suspeito de causar mortes em cruzeiro no Oceano Atlântico

Vírus é transmitido pelo contato com urina, fezes e saliva de roedores; um caso foi confirmado e outros cinco são investigados

Zero Hora

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