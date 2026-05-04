O que é hantavírus, suspeito de causar mortes em cruzeiro no Oceano Atlântico

Um possível surto de hantavírus teria causado a morte de três pessoas em um cruzeiro no Oceano Atlântico. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), seis pessoas ficaram doentes, mas apenas uma teve a infecção pelo vírus confirmada.

"Até o momento, foi confirmado em laboratório um caso de infecção por hantavírus, e há outros cinco casos suspeitos. Das seis pessoas afetadas, três morreram e uma está atualmente em cuidados intensivos na África do Sul", detalhou a agência da Organização das Nações Unidas (ONU) à AFP no domingo (3).

O que é o hantavírus

Além de ser a possível causa das mortes no cruzeiro, o vírus foi responsável pelo óbito da pianista e empresária Betsy Arakawa, esposa do ator Gene Hackman, em fevereiro do ano passado.

A infecção humana por hantavirose ocorre mais frequentemente pela inalação de poeira contaminada com urina, fezes e saliva de roedores infectados. Também pode se dar pelo contato de mãos contaminadas com mucosas (olhos, boca e nariz) e por mordidas de roedores.

O vírus pode causar uma infecção pulmonar grave chamada síndrome pulmonar por hantavírus, de acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC).

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Segundo o Ministério da Saúde do Brasil, há diferentes fatores ambientais associados ao aumento no registro de casos de hantavirose: aumento da população de roedores silvestres, desmatamento desordenado, expansão das cidades para áreas rurais e áreas de grande plantio, favorecendo a interação entre homens e roedores silvestres.