Saúde

Aedes em baixa
Notícia

Número de casos de dengue cai 97% no Rio Grande do Sul em relação ao ano passado

Condições climáticas, imunidade a sorotipos mais comuns e uso de "armadilha" para mapear áreas infestadas estão entre os motivos da queda

Paulo Rocha

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