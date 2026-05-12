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Novo estoque de vacinas contra covid-19 chega ao RS nesta terça-feira

Porto Alegre suspendeu a imunização no início do mês para o público acima de 12 anos por falta de doses

Kathlyn Moreira

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Lisielle Zanchettin

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