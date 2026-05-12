Novo estoque de vacinas contra covid-19 chega ao RS nesta terça-feira

A imunização na Capital está suspensa para adulto. Duda Fortes / Agencia RBS

Um novo estoque de vacinas contra a covid-19 enviado pelo Ministério da Saúde chegou ao Rio Grande do Sul nesta terça-feira (12). Conforme a Secretaria Estadual da Saúde (SES), foram entregues 34 mil doses para adultos e 17 mil para crianças até cinco anos. Também chegaram 264 mil imunizantes contra a gripe.

Para quarta-feira (13), está programada a entrega de mais uma remessa, dessa vez com 62 mil imunizantes para adultos e 37 mil para crianças. Já na quinta-feira (14), há previsão de recebimento de 86 mil vacinas para adultos e 18 mil para o público infantil.

Segundo a SES, a distribuição das doses aos municípios está programada para ocorrer a partir da quinta-feira (15).

O Estado informou que ainda aguarda uma remessa de vacinas para recomposição estratégica dos estoques nos municípios que necessitarem. São esperados 57 mil imunizantes para adultos e 24 mil para crianças.

Porto Alegre está sem estoque da vacina para o público com idade a partir dos 12 anos e está com a imunização suspensa para esse grupo desde o dia 4 de maio. A Secretaria Municipal de Saúde estima que deve receber as doses na quinta-feira (14).

A prefeitura da Capital, no entanto, ainda não confirmou quando a vacina estará disponível nas unidades de saúde.

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Cronograma de recebimento de vacinas contra a covid-19 ao RS:

Terça-feira (12): recebidas

17 mil doses para crianças até 5 anos e 34 mil doses para o público acima de 12 anos

recebidas 17 mil doses para crianças até 5 anos e 34 mil doses para o público acima de 12 anos Quarta-feira (13): previsão de entrega de 37 mil doses para crianças até 5 anos e 62 mil doses para o público acima de 12 anos

previsão de entrega de 37 mil doses para crianças até 5 anos e 62 mil doses para o público acima de 12 anos Quinta-feira (14): previsão de

18 mil doses para crianças até 5 anos e 86 mil doses para o público acima de 12 anos

previsão de 18 mil doses para crianças até 5 anos e 86 mil doses para o público acima de 12 anos Terça-feira (19): previsão de entrega de doses extras para recomposição estratégica: 24 mil doses para crianças até 5 anos e 57 mil doses para o público acima de 12 anos