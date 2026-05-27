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Morte de Gabriel Ganley expõe riscos de anabolizantes e uso de insulina no fisiculturismo; entenda o caso

Jovem de 22 foi anos foi encontrado sem vida no último sábado (23); laudo do IML deve esclarecer as circunstâncias do caso

Leonardo Martins

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