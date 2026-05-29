Metabolismo na menopausa: 3 chás que ajudam ativar o gasto energético

Os chás podem oferecer um suporte adicional a mulheres na menopausa em relação à ativação do metabolismo. Inside Creative House / Shutterstock | Portal EdiCase

Ondas de calor, alterações de humor e noites maldormidas costumam ser os sintomas mais lembrados da menopausa. Mas há um efeito menos visível — e frequentemente angustiante — que acompanha essa fase: a desaceleração metabólica.

Durante a transição para essa fase da vida, ocorre redução progressiva da taxa metabólica basal, fenômeno associado principalmente à queda dos níveis de estrogênio e à perda de massa muscular.

Na menopausa, por exemplo, a mulher tem mais chances de desenvolver sarcopenia — perda progressiva e acelerada de massa, força e função muscular — devido a alterações hormonais, principalmente à diminuição do estrogênio.

Como o músculo é metabolicamente mais ativo que o tecido adiposo, essa redução impacta diretamente o gasto calórico em repouso.

Além disso, dados do Study of Women’s Health Across the Nation (SWAN) apontam que a menopausa está associada a aumento significativo de gordura visceral, independentemente do envelhecimento cronológico.

Esse tipo de gordura está relacionado a maior risco cardiovascular e alterações na sensibilidade à insulina, tornando o controle metabólico ainda mais estratégico nessa fase.

Como manter o metabolismo mais ativo na menopausa?

Para a nutricionista Mariane Alves, é fundamental entender que o ganho de peso na menopausa não é apenas consequência da idade.

— Existe uma mudança hormonal importante que altera a forma como o corpo distribui gordura e utiliza energia. Ao mesmo tempo, há uma perda natural de massa muscular que reduz o metabolismo basal. Não é falta de disciplina, é fisiologia — explica.

De acordo com a especialista, a base para manter o metabolismo mais ativo inclui ingestão adequada de proteínas e prática regular de treino de força.

— A preservação muscular é o principal pilar metabólico nessa fase. Sem isso, qualquer estratégia isolada terá efeito limitado — afirma.

Alguns chás, apesar de não substituírem hábitos como alimentação equilibrada e atividade física, podem estimular o metabolismo de mulheres na menopausa. New Africa Z Shutterstock / | Portal EdiCase

Chás que ajudam a estimular o metabolismo na menopausa

Embora não substituam hábitos fundamentais como alimentação equilibrada, atividade física regular e sono de qualidade, algumas bebidas podem contribuir para o equilíbrio metabólico durante a menopausa. Determinados chás possuem compostos bioativos capazes de auxiliar, de forma complementar, o funcionamento do organismo nessa fase. Veja abaixo três opções:

1. Chá verde

Rico em catequinas, especialmente a epigalocatequina galato (EGCG), o chá verde está associado a aumento discreto da termogênese e da oxidação de gordura.

— Ele pode estimular levemente o gasto energético e favorecer a utilização de gordura como combustível. É um bom aliado, desde que consumido com moderação — orienta Mariane Alves.

2. Chá de gengibre

O gengibre possui compostos bioativos com efeito termogênico leve e pode auxiliar na melhora da sensibilidade à insulina.

— Além de contribuir para o metabolismo, o gengibre ajuda na saciedade e no controle glicêmico, algo relevante na menopausa — diz a nutricionista.

3. Chá de hibisco

Rico em polifenóis e antocianinas, o hibisco tem ação antioxidante e pode colaborar com a redução de gordura corporal e do inchaço.

— O hibisco não é um acelerador metabólico potente, mas contribui para o equilíbrio metabólico geral e muitas mulheres relatam melhora na retenção de líquidos — ressalta.

Cuidados com o consumo dos chás

Embora os chás possam oferecer um suporte adicional, Mariane Alves reforça que eles não substituem estratégias estruturadas.

— Os chás são coadjuvantes. Se a mulher estiver sedentária e com ingestão proteica insuficiente, o efeito será praticamente imperceptível. O que sustenta o metabolismo é músculo, sono adequado e alimentação equilibrada — ressalta.

Ela também alerta para o consumo excessivo de bebidas estimulantes, especialmente em uma fase da vida marcada por maior incidência de ansiedade e distúrbios do sono.

— Cada organismo reage de uma forma. O ideal é personalizar. A menopausa não é um período de restrição extrema, mas de ajustes inteligentes — conclui.