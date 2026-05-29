Saúde

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Metabolismo na menopausa: 3 chás que ajudam ativar o gasto energético

Veja opções com compostos bioativos capazes de auxiliar, de forma complementar, o funcionamento do organismo nessa fase

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Por Beatriz Pinheiro

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