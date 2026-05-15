Saúde

Imunização
Notícia

Mais de 80 cidades gaúchas relatam falta de vacina contra a gripe, aponta levantamento da Famurs 

Situação impacta na cobertura vacinal no Estado, que é de apenas 36%

Lisielle Zanchettin

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS