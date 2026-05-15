Mais de 80 cidades gaúchas relatam falta de vacina contra a gripe, aponta levantamento da Famurs 

Outros 62 municípios relatam estoque baixo. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Pelo menos 83 cidades gaúchas estão sem vacinas contra a gripe. A informação é de um levantamento feito pela Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs). Até esta sexta-feira (15), 170 prefeituras responderam a pesquisa.

São 49% dos municípios pesquisados com estoques zerados do imunizante. O cenário preocupa diante do aumento de casos de síndrome respiratória. A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), colocou o RS em alerta para circulação do vírus da influenza em boletim divulgado na quinta-feira (14).

Até o momento, a cobertura vacinal contra a gripe no Estado é de apenas 36%. Outros 62 municípios que responderam à pesquisa relataram estoque baixo. Apenas 25 disseram ter situação normal de abastecimento.

No caso da vacina contra covid-19, o levantamento mostra que 29 cidades estão com estoque zerado. A maior parte dos municípios (101), informou estar com imunizantes e seguindo o cronograma de vacinação.

O impacto da falta de doses é direto na operação das unidades de saúde, com relatos de suspensão da vacinação em muitos município. Conforme o coordenador técnico da área de saúde da Famurs, Paulo Azeredo Filho, a situação afeta a cobertura vacinal.

— Tradicionalmente, nesta época do ano temos um aumento no número de internações por conta de doenças respiratórias no Estado. Por isso é fundamental que tenhamos imunizantes disponíveis e que atendam toda a população gaúcha, em especial os grupos prioritários.

O caminho das vacinas

O Ministério da Saúde informou, em nota, que os Estados são responsáveis pela gestão dos estoques e distribuição dos imunizantes aos municípios. Conforme a pasta, foram enviados 2,8 milhões de doses da vacina contra influenza ao RS. No caso da covid-19, o governo diz ter distribuído 684 mil doses.

De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde (SES), no entanto, o volume recebido corresponde a apenas 55% do total de vacinas contra a gripe necessárias para a campanha. Na quinta-feira (14), chegaram mais 340 mil doses ao Estado – a sétima remessa enviada. A previsão é de distribuição na próxima terça-feira (19).

Em relação ao imunizante da covid-19, a SES afirma ter recebido doses para atender 100% das demandas apresentadas pelos municípios.

Confira a lista de municípios que estão sem vacina contra a gripe:

Almirante Tamandaré do Sul

Augusto Pestana

Barra do Rio Azul

Barra Funda

Barracão

Barão de Cotegipe

Boa Vista do Cadeado

Campina das Missões

Campos Borges

Capivari do Sul

Carlos Barbosa

Casca

Catuípe

Crissiumal

Cristal

Dezesseis de Novembro

Dois Irmãos das Missões

Esteio

Farroupilha

Feliz

Fortaleza dos Valos

Garibaldi

Garruchos

Gaurama

Giruá

Gramado dos Loureiros

Herval

Igrejinha

Imbé

Inhacorá

Itacurubi

Jaquirana

Lagoa dos Três Cantos

Linha Nova

Mato Queimado

Monte Belo do Sul

Mormaço

Não-Me-Toque

Nicolau Vergueiro

Nova Alvorada

Nova Bréscia

Nova Esperança do Sul

Nova Roma do Sul

Paraí

Paverama

Pejuçara

Picada Café

Pinto Bandeira

Pirapó

Poço das Antas

Porto Lucena

Protásio Alves

Quaraí

Quatro Irmãos

Quinze de Novembro

Restinga Seca

Roca Sales

Salvador do Sul

Santa Cecília do Sul

São Domingos do Sul

São Jerônimo

São João da Urtiga

São José do Norte

São José do Ouro

São Luiz Gonzaga

São Martinho

São Pedro do Butiá

São Valentim

Selbach

Serafina Corrêa

Sertão

Sinimbu

Tapejara

Teutônia

Tiradentes do Sul

Torres

Unistalda

União da Serra

Vale Real

Veranópolis

Viadutos

Vila Flores

Vila Lângaro