Mais de 80 cidades gaúchas relatam falta de vacina contra a gripe, aponta levantamento da Famurs 

Pelo menos 83 cidades gaúchas estão sem vacinas contra a gripe. A informação é de um levantamento feito pela Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs). Até esta sexta-feira (15), 170 prefeituras responderam a pesquisa.
São 49% dos municípios pesquisados com estoques zerados do imunizante. O cenário preocupa diante do aumento de casos de síndrome respiratória. A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), colocou o RS em alerta para circulação do vírus da influenza em boletim divulgado na quinta-feira (14).
Até o momento, a cobertura vacinal contra a gripe no Estado é de apenas 36%. Outros 62 municípios que responderam à pesquisa relataram estoque baixo. Apenas 25 disseram ter situação normal de abastecimento.
No caso da vacina contra covid-19, o levantamento mostra que 29 cidades estão com estoque zerado. A maior parte dos municípios (101), informou estar com imunizantes e seguindo o cronograma de vacinação.
O impacto da falta de doses é direto na operação das unidades de saúde, com relatos de suspensão da vacinação em muitos município. Conforme o coordenador técnico da área de saúde da Famurs, Paulo Azeredo Filho, a situação afeta a cobertura vacinal.
— Tradicionalmente, nesta época do ano temos um aumento no número de internações por conta de doenças respiratórias no Estado. Por isso é fundamental que tenhamos imunizantes disponíveis e que atendam toda a população gaúcha, em especial os grupos prioritários.
O caminho das vacinas
O Ministério da Saúde informou, em nota, que os Estados são responsáveis pela gestão dos estoques e distribuição dos imunizantes aos municípios. Conforme a pasta, foram enviados 2,8 milhões de doses da vacina contra influenza ao RS. No caso da covid-19, o governo diz ter distribuído 684 mil doses.
De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde (SES), no entanto, o volume recebido corresponde a apenas 55% do total de vacinas contra a gripe necessárias para a campanha. Na quinta-feira (14), chegaram mais 340 mil doses ao Estado – a sétima remessa enviada. A previsão é de distribuição na próxima terça-feira (19).
Em relação ao imunizante da covid-19, a SES afirma ter recebido doses para atender 100% das demandas apresentadas pelos municípios.
Confira a lista de municípios que estão sem vacina contra a gripe:
- Almirante Tamandaré do Sul
- Augusto Pestana
- Barra do Rio Azul
- Barra Funda
- Barracão
- Barão de Cotegipe
- Boa Vista do Cadeado
- Campina das Missões
- Campos Borges
- Capivari do Sul
- Carlos Barbosa
- Casca
- Catuípe
- Crissiumal
- Cristal
- Dezesseis de Novembro
- Dois Irmãos das Missões
- Esteio
- Farroupilha
- Feliz
- Fortaleza dos Valos
- Garibaldi
- Garruchos
- Gaurama
- Giruá
- Gramado dos Loureiros
- Herval
- Igrejinha
- Imbé
- Inhacorá
- Itacurubi
- Jaquirana
- Lagoa dos Três Cantos
- Linha Nova
- Mato Queimado
- Monte Belo do Sul
- Mormaço
- Não-Me-Toque
- Nicolau Vergueiro
- Nova Alvorada
- Nova Bréscia
- Nova Esperança do Sul
- Nova Roma do Sul
- Paraí
- Paverama
- Pejuçara
- Picada Café
- Pinto Bandeira
- Pirapó
- Poço das Antas
- Porto Lucena
- Protásio Alves
- Quaraí
- Quatro Irmãos
- Quinze de Novembro
- Restinga Seca
- Roca Sales
- Salvador do Sul
- Santa Cecília do Sul
- São Domingos do Sul
- São Jerônimo
- São João da Urtiga
- São José do Norte
- São José do Ouro
- São Luiz Gonzaga
- São Martinho
- São Pedro do Butiá
- São Valentim
- Selbach
- Serafina Corrêa
- Sertão
- Sinimbu
- Tapejara
- Teutônia
- Tiradentes do Sul
- Torres
- Unistalda
- União da Serra
- Vale Real
- Veranópolis
- Viadutos
- Vila Flores
- Vila Lângaro