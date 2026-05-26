Hospital Universitário de Canoas terá centro de cardiologia e promete reduzir fila de pacientes pelo SUS

O setor, chamado de "Coração Vivo", vai funcionar no térreo do hospital. Vinicius Coimbra / Agência RBS

O Hospital Universitário de Canoas irá inaugurar um centro de referência em cardiologia. A nova ala começará a atender pacientes em 1º de junho e deve realizar cerca de 600 procedimentos por mês, reduzindo a fila de espera pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

O setor, chamado de "Coração Vivo" vai funcionar no térreo do hospital. Um novo angiógrafo foi adquirido pela Associação Saúde em Movimento (ASM), que administra a instituição, com apoio da prefeitura de Canoas.

O equipamento é utilizado para mapear veias e artérias. Ele é o principal maquinário no setor de hemodinâmica e realiza diversos exames e procedimentos, como o cateterismo. O maquinário teve custo de R$ 4 milhões.

Conforme a superintendente do Hospital Universitário, Tatiane Pacheco, o novo equipamento representa um avanço importante na capacidade de atendimento de alta complexidade.

— Hoje, 400 pacientes aguardam por procedimentos de cardiologia na fila interna do hospital. Também tem a demanda do Estado, as situações de urgência e emergência, além das internações. Com esse novo equipamento, conseguiremos ampliar o acesso da população e também reduzir o tempo de espera. Acredito que a gente consiga atender 20 pacientes por dia — explicou.

O hospital possuía apenas um equipamento mais antigo, que realizava, no máximo, 80 procedimentos por mês. Com a chegada do novo maquinário, a instituição afirma que será possível atender 600 pacientes por mês.

Além disso, outros 10 leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) serão abertos para a especialidade.

Conforme o hospital, está prevista a chegada de mais um angiógrafo a partir do segundo semestre deste ano. O equipamento será enviado pelo governo federal, através do programa Agora Tem Especialistas, em parceira com o Grupo Hospitalar Conceição. O objetivo é substituir o antigo aparelho, ficando com dois maquinários modernos e de novas gerações.