Saúde

"Coração Vivo"
Notícia

Hospital Universitário de Canoas terá centro de cardiologia e promete reduzir fila de pacientes pelo SUS

Instituição espera realizar cerca de 600 atendimentos por mês. O hospital é referência na especialidade para 12 municípios da região 

Lisielle Zanchettin

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