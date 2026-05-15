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Hospital gaúcho liderará estudo internacional para prever e prevenir depressão em adolescentes

Pesquisa coordenada a partir de Porto Alegre vai reunir dados de jovens de cinco continentes e desenvolver estratégias para atuar antes do surgimento dos sintomas

Isabella Sander

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