Hospital Ernesto Dornelles promove ação gratuita voltada ao diagnóstico e controle da asma

Instituição disponibilizará 50 exames de espirometria, com possibilidade de ampliação para até 70 atendimentos. Diogo Zanatta / Especial

Em alusão ao Dia Mundial da Asma, celebrado em 5 de maio, o Hospital Ernesto Dornelles realiza nesta quarta-feira (6) uma ação gratuita voltada ao diagnóstico, controle e acompanhamento da doença, que atinge 20 milhões de brasileiros, segundo estimativa do Ministério da Saúde.

Das 9h às 16h, no ambulatório da instituição, adultos com suspeita ou diagnóstico de asma terão acesso a consultas e exames com médicos especializados.

Os atendimentos serão realizados por ordem de chegada. A instituição prevê disponibilizar 50 exames de espirometria — um teste rápido que avalia a função pulmonar —, com possibilidade de ampliação para até 70 atendimentos, conforme a demanda.

A atividade integra a mobilização global promovida pela Global Initiative for Asthma (Gina), que, em 2026, traz como tema Acesso a inaladores anti-inflamatórios para todos com asma: ainda uma necessidade urgente.

Foco em educação ambiental

Além do cuidado clínico, a iniciativa também aposta em orientações sobre educação ambiental, com foco no descarte correto de dispositivos inalatórios, popularmente conhecimentos como bombinhas. De acordo com a instituição, esses materiais não devem ser descartados no lixo comum, pois podem causar impactos ambientais e riscos à saúde.

Sintomas

A asma tem sintomas bem característicos, mas alguns deles podem ser confundidos com os de outras doenças.