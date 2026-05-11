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Há risco para outros países? O que se sabe e o que ainda precisa ser esclarecido sobre surto de hantavírus em cruzeiro

O surto no navio MV Hondius envolveu a cepa Andes, única variante do hantavírus com transmissão entre pessoas confirmada, nunca registrada em território brasileiro

Camila Bengo

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Kathlyn Moreira

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