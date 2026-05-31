Fabricante do Ozempic anuncia descontos de até 50% em canetas emagrecedoras

Promoções envolvendo Wegovy têm como foco as dosagens 0,25 mg e 2,4 mg. Lana Pietukhova / stock.adobe.com

Passados poucos dias da aprovação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) da primeira caneta emagrecedora brasileira, a Novo Nordisk, fabricante do Ozempic e de outros remédios que utilizam a semaglutida, anunciou descontos de até 50% nesses medicamentos. A chegada ao mercado de versões de outras empresas feitas com o mesmo princípio ativo é possível desde o final de março, quando chegou ao fim o período de patente exclusiva da Novo Nordisk.

As condições especiais são para a compra de Wegovy (semaglutida biológica original injetável), indicada para o tratamento de obesidade, e Rybelsus (semaglutida biológica original oral), indicada para diabetes tipo 2. Segundo a Novo Nordisk, iniciativas comerciais de acesso ao tratamento de obesidade e diabetes ocorrem desde junho de 2025, quando houve a primeira redução de preço nesses medicamentos.

Desta vez, o paciente recebe sem custo a dose inicial de 0,25 mg na compra de qualquer dosagem de Wegovy, o que pode causar uma redução de até 50% no gasto com o remédio. Esta promoção é válida até o fim dos estoques. Na dosagem 2,4 mg, é possível adquirir três canetas pelo preço de duas — promoção que é válida até o final de junho.

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Neste sábado (30), em pelo menos quatro grandes redes de farmácias que operam no Rio Grande do Sul — Droga Raia, Panvel, Preço Popular e São João — havia banners de destaque nas primeiras páginas dos sites divulgando os descontos. Os preços praticados diferiam pouco entre elas.

Já para Rybelsus, as condições diferenciadas em todas as dosagens de 3 mg, 7 mg e 14 mg ocorrem por tempo indeterminado. Na compra de duas caixas, o custo mensal é de R$ 575 no e-commerce ou R$ 625 em lojas físicas.

Para adesão às iniciativas, é necessário apresentar o pedido médico, ter cadastro no programa NovoDia e realizar a aquisição em canais credenciados.

Em nota, a Novo Nordisk salientou que o Wegovy e o Poviztra — também produzido pela farmacêutica, mas distribuído no Brasil pela Eurofarma — são as duas únicas apresentações de semaglutida com indicação para obesidade aprovada pela Anvisa.

Nova alternativa

Na terça-feira (26), a Anvisa aprovou o registro do Ozivy, primeira caneta emagrecedora brasileira feita com semaglutida. Esta é a primeira vez que um medicamento deste tipo é aprovado no Brasil depois da queda de patente do Ozempic.