Estado abre 158 novos leitos pediátricos para doenças respiratórias

Associação Hospitalar Vila Nova, de Porto Alegre, foi contemplado em 2025 e voltou a receber leitos nesse ano Cristine Rochol / PMPA

O Rio Grande do Sul tem 158 novos leitos pediátricos para atender a demanda de internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRVG). A medida faz parte do Programa Inverno Gaúcho com Saúde 2026. Serão 106 leitos pediátricos de suporte ventilatório pulmonar e 52 de UTI, distribuídos em 45 hospitais do Estado.

Os hospitais contemplados com os leitos pediátricos estão distribuídos em todas as macrorregiões do Estado. Na Região Metropolitana, estão contemplados hospitais em Porto Alegre, Alvorada, São Leopoldo, Viamão e Sapucaia do Sul.

Na Capital, os hospitais contemplados são a Santa Casa, Presidente Vargas, o Instituto de Cardiologia e a Associação Hospitalar Vila Nova. Mas também há unidades de saúde com novos leitos na Serra, na Região Norte e Sul, nos Vales, na Fronteira e nas Missões.

Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, um dos critérios utilizados para determinar a distribuição dos leitos é a distância entre os hospitais que são referência no atendimento pediátrico para evitar deslocamentos dos pacientes.

Além da abertura dos novos leitos, a vacinação contra a gripe é apontada como medida para diminuir a lotação dos hospitais, segundo a secretária Estadual da Saúde, Lisiane Fagundes.

— O que reduz o agravamento dos casos que precisam procurar a rede hospitalar é principalmente a prevenção, como a realização da vacina. Nos preocupa muito o cenário de cobertura para os grupos prioritários, em destaque as crianças de seis meses a menores de seis anos, onde nós temos uma cobertura de apenas 19% — explicou Lisiane.