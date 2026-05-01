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Emergências de hospitais de alta complexidade de Porto Alegre estão lotadas neste feriado; saiba o que fazer se o caso não é urgente

Clínicas, Santa Casa, Conceição e São Lucas atendem apenas pacientes com risco de vida no Dia do Trabalhador

Isabela Daudt*

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