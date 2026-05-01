Emergências de hospitais de alta complexidade de Porto Alegre estão lotadas neste feriado; saiba o que fazer se o caso não é urgente

Emergência do Hospital de Clínicas (foto de arquivo). Renan Mattos / Agencia RBS

Em Porto Alegre, os quatro hospitais de alta complexidade do SUS operam com superlotação e restrição de atendimento neste feriado de Dia do Trabalhador.

As emergências adultas do Hospital de Clínicas, Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, Grupo Hospitalar Conceição e Hospital São Lucas da PUC-RS estão recebendo apenas pacientes com risco de vida.

Nesta sexta-feira (1º), o pior cenário é identificado no São Lucas, com 370% de lotação, tendo 27 pacientes além de sua capacidade. A emergência do Clínicas vem na sequência, com 272% de lotação. São 79 pessoas a mais de suas condições. Já a Santa Casa opera com 218%, e o Conceição, com 139%.

Os pacientes internados apresentam, em geral, quadros graves. São exemplos doenças crônicas, câncer, casos em lista de transplante e acidente vascular cerebral (AVC).

O que fazer se o caso é menos urgente

A orientação dos hospitais é que os pacientes busquem unidades básicas de saúde ou prontos atendimentos para casos menos urgentes.

UPAs como Moacyr Scliar e Bom Jesus estavam com baixa procura durante a manhã. Na Bom Jesus, por exemplo, o tempo de espera era de aproximadamente 40 minutos para pulseiras verdes.

Outros hospitais

Os hospitais de média complexidade Presidente Vargas, Vila Nova e Fêmina não operam com superlotação. O hospital da Restinga tem 122% de ocupação na emergência adulto.

Já os especializados, Cristo Redentor, HPS e Instituto de Cardiologia têm ocupação acima da capacidade nas emergências, mas não nos leitos cirúrgicos e clínicos e nas UTIs adulto.

Nas emergências pediátricas, apenas o Hospital Vila Nova opera com superlotação neste feriado. A ocupação total de leitos do SUS é de 100% em Porto Alegre.

O dashboard de lotação das emergências pode ser acessado aqui.