Em visita à região, ministro da Saúde anuncia abertura de 300 leitos no Hospital Universitário de Canoas até agosto

Ampliação permite que HU de Canoas dobre a capacidade assistencial, chegando a 609 vagas. Bruno Ourique / Secom / Divulgação

O plano para recuperação do Hospital Universitário (HU) de Canoas, anunciado em fevereiro deste ano, apresentou avanços. A instituição deverá abrir mais 300 leitos hospitalares até o mês de agosto. A ampliação foi anunciada nesta sexta-feira (8) durante visita do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, na instituição.

O hospital possui, atualmente, 309 leitos do Sistema Único de Saúde (SUS). Conforme a prefeitura de Canoas, serão abertos cem novos leitos a cada mês: junho, julho e agosto. Isso irá permitir que a instituição dobre a capacidade assistencial, chegando a 609 vagas.

— Esse hospital tem uma estrutura impressionante e um enorme potencial de atendimento. Ver salas cirúrgicas modernas começando a funcionar e essa expansão acontecendo mostra a importância desse investimento para Canoas, para a Região Metropolitana e para o SUS — disse Padilha.

A abertura terá custeio federal. O Ministério da Saúde anunciou o incremento nos valores destinados à unidade, com previsão de R$ 150 milhões anuais em recursos permanentes. O repasse irá ocorrer conforme a abertura das vagas.

Durante o ato, foram anunciadas novas salas cirúrgicas, para atendimentos gerais e de oftalmologia. Com isso, o município promete ampliar o número de procedimentos mensais. O hospital também recebeu 34 novos equipamentos, incluindo sistema de vídeo para cirurgias.

As medidas fazem parte do plano de recuperação da instituição anunciado durante o mês de fevereiro pela União. Na ocasião, o HU operava com falta de médicos e insumos básicos. A casa de saúde é referência para diversas cidades da Região Metropolitana, principalmente na área de obstetrícia.

Modernidade para tratamento oncológico no Clínicas

Equipamento de alta tecnologia acelera e moderniza o tratamento de pacientes que passam por radioterapia. Lisielle Zanchettin / Agência RBS

O ministro da Saúde também realizou a entrega de um acelerador linear para o Hospital de Clínicas de Porto Alegre. O equipamento de alta tecnologia acelera e moderniza o tratamento de pacientes que passam por radioterapia.

O sistema permite maior precisão e definição da área a ser tratada, agindo diretamente no local onde está o tumor. Conforme o diretor-presidente da instituição, Brasil Silva Neto, o equipamento irá permitir a ampliação no número de pacientes atendidos.

O acelerador teve custo de R$ 13,8 milhões, que foram financiados pela União. Ainda é necessária a autorização de uso pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. A previsão é de que o equipamento entre em operação no mês de junho.