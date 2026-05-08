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Em visita à região, ministro da Saúde anuncia abertura de 300 leitos no Hospital Universitário de Canoas até agosto

Medida ocorre em meio ao aumento de repasses federais. Hospital de Clínicas de Porto Alegre também recebeu novo equipamento para tratamento oncológico 

Lisielle Zanchettin

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