Saúde

Saúde pública
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Em um ano, tempo de espera por consulta com oftalmologista no RS cai 72%, mas fila ainda tem 46 mil pacientes

Governo estadual apresentou balanço parcial do programa SUS Gaúcho nesta quinta-feira (28)

Kathlyn Moreira

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