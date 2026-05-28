Em um ano, tempo de espera por consulta com oftalmologista no RS cai 72%, mas fila ainda tem 46 mil pacientes

Governador Eduardo Leite e a secretária estadual da Saúde, Lisiane Wasem Fagundes, falaram à imprensa nesta quinta (28). Vitor Rosa / Secom/Divulgação

A fila para consulta na oftalmologia no Estado caiu de 133.886 pacientes em abril de 2025 para 46.047 em maio deste ano, redução de 65,6%. No mesmo período, o tempo médio de espera passou de 263 dias para 74 dias, diminuição de 71,8%.

Os dados são do governo do Rio Grande do Sul, que apresentou nesta quinta-feira (28) um balanço parcial do programa SUS Gaúcho, iniciativa lançada em setembro do ano passado para reduzir a espera para atendimento especializado.

O investimento estimado é de cerca de R$ 1 bilhão até o final de 2026, com mutirões de hospitais e clínicas. A meta é reduzir aproximadamente 70% a fila nas especialidades escolhidas (leia mais abaixo).

Na oftalmologia, que representa uma das maiores demandas na rede pública, a fila se manteve estável desde janeiro, após uma redução de 59% entre abril e dezembro de 2025. Conforme o Estado, houve uma média de 14,4 mil novas solicitações mensais para a especialidade.

Na ortopedia de joelho, outra das principais filas do SUS Gaúcho, o número de pacientes aguardando consulta caiu de 20.818 em abril de 2025 para 8.409 em maio deste ano, queda de 59,6%. Já o tempo médio de espera passou de 271 dias para 94 dias, diminuição de 65,3%. O governo destaca redução de 20,7% entre janeiro e maio deste ano, período em que a fila passou de 10.606 pacientes para 8.409, apesar da média mensal de 2,4 mil novas solicitações.

Na coletiva de imprensa, a secretária estadual da Saúde, Lisiane Wasem Fagundes, afirmou:

— O tempo ser razoável, alto ou baixo, depende muito da especialidade e do tempo que a gente está falando para consulta, depois para cirurgia, do atendimento de exames, enfim. O importante é que a gente venha trabalhando. Já reduziu bastante nesses seis meses e queremos reduzir mais ainda. Talvez o mais interessante seja o monitoramento que a gente consegue fazer, que é para não deixar esse tempo de espera voltar a ser aquilo que a gente tinha antes.

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Demanda p or otorrinolaringologia

Para este ano, novas especialidades foram incluídas no SUS Gaúcho. Passaram a integrar o programa otorrinolaringologia, ortopedia geral, dermatologia e urologia litotripsia (para eliminação de cálculos renais). Somando as seis especialidades (incluindo oftalmologia e ortopedia de joelho), a fila estadual somava 98.563 usuários em maio deste ano.

A maior demanda entre as áreas incorporadas está na otorrinolaringologia, com 15.740 usuários na fila estadual. Desde janeiro, quando havia 20.242 pacientes aguardando, houve uma queda de 22%. A média é de 2,3 mil novas solicitações mensais.

Conforme o Estado, os serviços implantados neste ano somam investimento de R$ 747,7 milhões. Em 2025, foram empregados R$ 267,7 milhões para todas as iniciativas do SUS Gaúcho.