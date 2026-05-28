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Ebola: o que se sabe sobre o novo surto da doença e as chances de ela chegar ao Brasil

República Democrática do Congo já tem ao menos 101 casos e 10 óbitos confirmados, mas OMS ressalta que números são ainda maiores

Isadora Garcia

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