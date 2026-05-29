Doenças respiratórias: quando devo buscar atendimento médico? Mapa traz endereços de emergências em Porto Alegre

Com as emergências Sistema Único de Saúde (SUS) operando acima da capacidade em hospitais de alta complexidade em Porto Alegre, frequentemente o atendimento fica restrito. Conforme os dados da Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul, cerca de 5 mil pessoas já foram internadas neste ano no Estado em função de doenças respiratórias.
Com a chegada do frio e a baixa adesão à vacinação contra a gripe, a tendência é que a situação se agrave. Diante disso, surgem dúvidas:
Quando devo buscar um pronto atendimento hospitalar por conta de sintomas respiratórios? Para onde devo ir?
Confira, a seguir, dicas de especialistas para ficar atento aos sinais e alerta para casos mais graves.
O que mais interna no RS
- Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) - 4.847 hospitalizações
- Influenza - 1.012 hospitalizações
- Rinovírus - 668 hospitalizações
- Covid - 321 hospitalizações
- Vírus Sincicial Respiratório (VSR) - 132 hospitalizações
Fonte: SES/RS
Sintomas persistentes
Ao identificar os primeiros sintomas gripais, como tosse, coriza e febre, a recomendação de especialistas é repouso, hidratação, boa alimentação e evitar contato com outras pessoas nas primeiras 48 horas. Em casos leves, na maioria das vezes, os sintomas respiratórios cessam com o passar do tempo e com a própria ação do sistema imunológico.
Contudo, se o mal-estar ficar mais evidente e o quadro se agravar e não passar em até cinco dias, é preciso buscar ajuda imediata.
— Se já começa a evoluir para um quadro de secreção mais forte, tosse persistente, dificuldade para respirar, procure um atendimento médico. E, se tiver sinais de alerta, como falta de ar e aumento da frequência respiratória, então vá para uma emergência — explica o médico cooperado da Unimed Porto Alegre Fábio Maraschin.
Entre os principais sintomas preocupantes, o pneumologista destaca:
- Falta de ar ou dificuldade para respirar
- Cianose (quando a pele, boca ou as unhas ficam com coloração roxa)
- Dor no peito ou ao respirar
- Febre persistente por mais de 48 horas
- Sintomas que duram mais de três a cinco dias
- Chiado no peito
Atenção para crianças e bebês
Quando se trata de crianças, além dos sintomas citados anteriormente, também é preciso observar outros sinais de falência respiratória, reforça o pneumologista Fábio Maraschin:
— Muitas vezes, a criança não vai se queixar que está com falta de ar. O principal sinal que podemos notar quando a criança está com um distúrbio ventilatório agudo grave é a frequência respiratória. Um dos sinais é o batimento de asa do nariz, quando ela mexe muito rápido o nariz, e a chamada tiragem intercostal, possível de observar nas costelas, quando o ar entra e sai do pulmão.
- Batimento de asa do nariz (dilatação das narinas ao respirar)
- Tiragem intercostal (aprofundamento dos espaços entre as costelas durante a inspiração)
- Respiração mais rápida e mais curta
Conforme o especialista, caso apareçam os sintomas acima, é fundamental levar a criança para um atendimento de emergência. Ele aponta também que bebês menores de seis meses tendem a ficar mais suscetíveis a complicações, por ainda terem as vias aéreas muito pequenas.
Sinais de alerta em idosos
Nos idosos, o quadro pode ser mais difícil de perceber porque nem sempre há febre, explica o pneumologista Christiano Perin, presidente da Sociedade de Pneumologia do Rio Grande do Sul. Mesmo sem febre, piora da tosse, dor no peito ou falta de ar já são motivos para buscar atendimento médico.
— Confusão mental ou sonolência excessiva também são sinais nos idosos. A pessoa fica meio fora do ar, esse é um sinal de alerta importante para observar. Quando se trata de idosos, não pode ficar aguardando uma semana em casa nesses casos, tem que buscar atendimento — afirma o médico.
Doenças crônicas e fatores de risco
Perin explica que gestantes, pacientes imunossuprimidos, pessoas com doenças cardíacas ou pulmonares devem ficar em alerta, uma vez que têm maior propensão para desenvolver casos graves de síndrome respiratória. As seguintes condições podem ser fatores de risco:
- Asma
- Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC)
- Doenças cardíacas
- Obesidade
— Nesses casos, o limiar é menor, diferente de adultos jovens e saudáveis, sem comorbidades, que podem ter uma tolerância maior para procurar um médico — diz o especialista.
Vacinação em dia
Segundo os profissionais, a vacinação é a principal estratégia para prevenir síndromes respiratórias. Os médicos enfatizam a importância de ter as vacinas em dia, principalmente contra covid-19 e gripe, cuja adesão está muito aquém do esperado no RS e influencia o quadro registrado no Estado.
— Além da vacinação contra influenza, as vacinas contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) e o coronavírus podem e devem ser feitas para evitar quadros mais graves — ressalta Maraschin.
Onde buscar emergências em Porto Alegre
Atendimentos particulares
Unimed Porto Alegre
- Endereço: Av. Cristóvão Colombo, 545 - Prédio 3 - Shopping Total (Pediátrico) / Avenida Getúlio Vargas, 5.600 - BR-116 - Conjunto Comercial de Canoas (Adulto e Pediátrico)
- Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h
- Perfil de atendimento: pacientes particulares e de convênios. Oferece atendimento clínico geral pediátrico na emergência.
- Casos mais leves devem ser tratados diretamente com o profissional. Consulte neste link
Pronto Socorro Cruz Azul: Traumatologia e Clínica Médica
- Endereço: Rua Mostardeiro, 233 – Rio Branco
- Horário de atendimento: 7h30min às 21h30min de segunda a domingo inclusive feriados
- Perfil de atendimento: pacientes particulares e de convênio. Pronto atendimento clínico de baixa e média complexidade
Hospitais
Hospital Mãe de Deus
- Endereço: Rua José de Alencar, 286 - Menino Deus (Acesso 2)
- Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h
- Perfil de atendimento: pacientes particulares e de convênios. Oferece atendimento clínico geral adulto na emergência
Hospital de Clínicas de Porto Alegre
- Endereço: Rua Ramiro Barcelos, 2350 / Av. Protásio Alves, 211 (Bloco B) - Bairro Santa Cecília
- Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h
- Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Emergência atende clínica médica e pediatria
Hospital Restinga e Extremo Sul
- Endereço: Estrada João Antônio da Silveira, 3330 - Bairro Restinga
- Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h
- Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Emergência atende especialidade clínico adulto e pediatria
Complexo Hospitalar Santa Casa de Porto Alegre
- Endereço: Rua Professor Annes Dias, 295 - Bairro Centro Histórico
- Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h
- Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Emergência aberta para atender clínica médica geral
Hospital Nossa Senhora da Conceição
- Endereço: Av. Francisco Trein, 596 - Bairro Cristo Redentor
- Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h
- Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Oferece atendimento adulto e pediátrico
Hospital Criança Conceição
- Endereço: Rua Álvares Cabral, 653 - Bairro Cristo Redentor
- Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h
- Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Hospital geral pediátrico, atendendo pacientes de zero até menores de 14 anos
Hospital Vila Nova
- Endereço: Rua Catarino Andreata, 155 - Bairro Vila Nova
- Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h
- Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Oferece atendimento clínico geral na emergência
Hospital Dom Vicente Scherer (Complexo Hospitalar Santa Casa de Porto Alegre)
- Endereço: Av. Independência, 155 - Centro Histórico
- Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h
- Perfil de atendimento: pacientes particulares ou de convênios. Oferece atendimento clínico geral adulto na emergência
Hospital Santo Antônio (Complexo Hospitalar Santa Casa de Porto Alegre)
- Endereço: Rua Sarmento Leite, 77, ou Av. Independência, 155 - Centro Histórico
- Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h
- Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), particulares ou de convênios. Oferece atendimento clínico geral pediátrico na emergência
Hospital São Lucas da PUCRS
- Endereço: Avenida Ipiranga, 6690
- Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h
- Perfil de atendimento: emergência para pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), pacientes particulares e de convênios. Oferece atendimento clínico geral adulto
Hospital Materno Infantil Presidente Vargas
- Endereço: Av. Independência, 661 - Bairro Independência
- Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h
- Perfil de atendimento: Pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Hospital com atendimento de emergência para crianças
Hospital Ernesto Dornelles
- Endereço: Av. Ipiranga, 1801 - Bairro Azenha (Térreo)
- Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h
- Perfil de atendimento: Pacientes particular e de convênios. Oferece atendimento clínico geral na emergência
Hospital Moinhos de Vento
- Endereço: Rua Ramiro Barcelos, 910 - Bairro Moinhos de Vento (Bloco C - emergência adulto) / (Bloco A - emergência pediátrica)
- Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h
- Perfil de atendimento: Pacientes particulares e de convênios. Oferece atendimento clínico geral adulto e pediátrico na emergência
Hospital Divina
- Endereço: Rua da Gruta, 145 - Bairro Cascata
- Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h
- Perfil de atendimento: Pacientes particulares ou de convênios. Atende pacientes acima de 12 anos na área clínica geral
Unidades de Pronto Atendimento (UPAs)
Unidade de Pronto Atendimento Bom Jesus
- Endereço: Rua Bom Jesus, 410 - Bairro Bom Jesus
- Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h
- Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Atendimentos para crianças e adultos
Unidade de Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul
- Endereço: Rua Prof. Manoel Lobato, 151 - Bairro Santa Tereza
- Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h
- Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Atendimentos para crianças e adultos
Unidade de Pronto Atendimento Lomba do Pinheiro
- Endereço: Estrada João de Oliveira Remião, 5110, parada 12 - Bairro Lomba do Pinheiro
- Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h
- Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Atendimentos para crianças e adultos
Unidade de Pronto Atendimento Moacyr Scliar
- Endereço: Rua Jerônimo Zelmanovitz, 1 - Bairro São Sebastião
- Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h
- Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Atendimentos para crianças e adultos