Saúde

RS em alerta 
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Doenças respiratórias: quando devo buscar atendimento médico? Mapa traz endereços de emergências em Porto Alegre

Tosse e febre persistente, sensação de falta de ar e chiado no peito são considerados sinais de alerta por especialistas

Sofia Lungui

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