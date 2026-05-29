Doenças respiratórias: quando devo buscar atendimento médico? Mapa traz endereços de emergências em Porto Alegre

Cerca de 5 mil pessoas já foram internadas por doenças respiratórias no RS em 2026. Antonio Valiente / Agencia RBS

Com as emergências Sistema Único de Saúde (SUS) operando acima da capacidade em hospitais de alta complexidade em Porto Alegre, frequentemente o atendimento fica restrito. Conforme os dados da Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul, cerca de 5 mil pessoas já foram internadas neste ano no Estado em função de doenças respiratórias.

Com a chegada do frio e a baixa adesão à vacinação contra a gripe, a tendência é que a situação se agrave. Diante disso, surgem dúvidas:

Quando devo buscar um pronto atendimento hospitalar por conta de sintomas respiratórios? Para onde devo ir?

Confira, a seguir, dicas de especialistas para ficar atento aos sinais e alerta para casos mais graves.

O que mais interna no RS

Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) - 4.847 hospitalizações

Influenza - 1.012 hospitalizações

Rinovírus - 668 hospitalizações

Covid - 321 hospitalizações

Vírus Sincicial Respiratório (VSR) - 132 hospitalizações

Fonte: SES/RS

Sintomas persistentes

Ao identificar os primeiros sintomas gripais, como tosse, coriza e febre, a recomendação de especialistas é repouso, hidratação, boa alimentação e evitar contato com outras pessoas nas primeiras 48 horas. Em casos leves, na maioria das vezes, os sintomas respiratórios cessam com o passar do tempo e com a própria ação do sistema imunológico.

Contudo, se o mal-estar ficar mais evidente e o quadro se agravar e não passar em até cinco dias, é preciso buscar ajuda imediata.

— Se já começa a evoluir para um quadro de secreção mais forte, tosse persistente, dificuldade para respirar, procure um atendimento médico. E, se tiver sinais de alerta, como falta de ar e aumento da frequência respiratória, então vá para uma emergência — explica o médico cooperado da Unimed Porto Alegre Fábio Maraschin.

Leia Mais A três dias do fim da campanha, apenas uma em cada quatro crianças se vacinou contra a gripe no RS

Entre os principais sintomas preocupantes, o pneumologista destaca:

Falta de ar ou dificuldade para respirar

Cianose (quando a pele, boca ou as unhas ficam com coloração roxa)

Dor no peito ou ao respirar

Febre persistente por mais de 48 horas

Sintomas que duram mais de três a cinco dias

Chiado no peito

Fábio Maraschin, médico cooperado da Unimed Porto Alegre. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Atenção para crianças e bebês

Quando se trata de crianças, além dos sintomas citados anteriormente, também é preciso observar outros sinais de falência respiratória, reforça o pneumologista Fábio Maraschin:

— Muitas vezes, a criança não vai se queixar que está com falta de ar. O principal sinal que podemos notar quando a criança está com um distúrbio ventilatório agudo grave é a frequência respiratória. Um dos sinais é o batimento de asa do nariz, quando ela mexe muito rápido o nariz, e a chamada tiragem intercostal, possível de observar nas costelas, quando o ar entra e sai do pulmão.

Batimento de asa do nariz (dilatação das narinas ao respirar)

Tiragem intercostal (aprofundamento dos espaços entre as costelas durante a inspiração)

Respiração mais rápida e mais curta

Conforme o especialista, caso apareçam os sintomas acima, é fundamental levar a criança para um atendimento de emergência. Ele aponta também que bebês menores de seis meses tendem a ficar mais suscetíveis a complicações, por ainda terem as vias aéreas muito pequenas.

Sinais de alerta em idosos

Nos idosos, o quadro pode ser mais difícil de perceber porque nem sempre há febre, explica o pneumologista Christiano Perin, presidente da Sociedade de Pneumologia do Rio Grande do Sul. Mesmo sem febre, piora da tosse, dor no peito ou falta de ar já são motivos para buscar atendimento médico.

— Confusão mental ou sonolência excessiva também são sinais nos idosos. A pessoa fica meio fora do ar, esse é um sinal de alerta importante para observar. Quando se trata de idosos, não pode ficar aguardando uma semana em casa nesses casos, tem que buscar atendimento — afirma o médico.

Doenças crônicas e fatores de risco

Perin explica que gestantes, pacientes imunossuprimidos, pessoas com doenças cardíacas ou pulmonares devem ficar em alerta, uma vez que têm maior propensão para desenvolver casos graves de síndrome respiratória. As seguintes condições podem ser fatores de risco:

Asma

Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC)

Doenças cardíacas

Obesidade

— Nesses casos, o limiar é menor, diferente de adultos jovens e saudáveis, sem comorbidades, que podem ter uma tolerância maior para procurar um médico — diz o especialista.

Vacinação em dia

Segundo os profissionais, a vacinação é a principal estratégia para prevenir síndromes respiratórias. Os médicos enfatizam a importância de ter as vacinas em dia, principalmente contra covid-19 e gripe, cuja adesão está muito aquém do esperado no RS e influencia o quadro registrado no Estado.

— Além da vacinação contra influenza, as vacinas contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) e o coronavírus podem e devem ser feitas para evitar quadros mais graves — ressalta Maraschin.

André Ávila / Agencia RBS

Onde buscar emergências em Porto Alegre

Atendimentos particulares

Unimed Porto Alegre

Endereço: Av. Cristóvão Colombo, 545 - Prédio 3 - Shopping Total (Pediátrico) / Avenida Getúlio Vargas, 5.600 - BR-116 - Conjunto Comercial de Canoas (Adulto e Pediátrico)

Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

Perfil de atendimento: pacientes particulares e de convênios. Oferece atendimento clínico geral pediátrico na emergência.

Casos mais leves devem ser tratados diretamente com o profissional. Consulte neste link

Pronto Socorro Cruz Azul: Traumatologia e Clínica Médica

Endereço: Rua Mostardeiro, 233 – Rio Branco

Horário de atendimento: 7h30min às 21h30min de segunda a domingo inclusive feriados

Perfil de atendimento: pacientes particulares e de convênio. Pronto atendimento clínico de baixa e média complexidade

Hospitais

Hospital Mãe de Deus

Endereço: Rua José de Alencar, 286 - Menino Deus (Acesso 2)

Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

Perfil de atendimento: pacientes particulares e de convênios. Oferece atendimento clínico geral adulto na emergência

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

Endereço: Rua Ramiro Barcelos, 2350 / Av. Protásio Alves, 211 (Bloco B) - Bairro Santa Cecília

Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Emergência atende clínica médica e pediatria

Hospital Restinga e Extremo Sul

Endereço: Estrada João Antônio da Silveira, 3330 - Bairro Restinga

Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Emergência atende especialidade clínico adulto e pediatria

Complexo Hospitalar Santa Casa de Porto Alegre

Endereço: Rua Professor Annes Dias, 295 - Bairro Centro Histórico

Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Emergência aberta para atender clínica médica geral

Hospital Nossa Senhora da Conceição

Endereço: Av. Francisco Trein, 596 - Bairro Cristo Redentor

Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Oferece atendimento adulto e pediátrico

Hospital Criança Conceição

Endereço: Rua Álvares Cabral, 653 - Bairro Cristo Redentor

Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Hospital geral pediátrico, atendendo pacientes de zero até menores de 14 anos

Hospital Vila Nova

Endereço: Rua Catarino Andreata, 155 - Bairro Vila Nova

Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Oferece atendimento clínico geral na emergência

Hospital Dom Vicente Scherer (Complexo Hospitalar Santa Casa de Porto Alegre)

Endereço: Av. Independência, 155 - Centro Histórico

Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

Perfil de atendimento: pacientes particulares ou de convênios. Oferece atendimento clínico geral adulto na emergência

Hospital Santo Antônio (Complexo Hospitalar Santa Casa de Porto Alegre)

Endereço: Rua Sarmento Leite, 77, ou Av. Independência, 155 - Centro Histórico

Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), particulares ou de convênios. Oferece atendimento clínico geral pediátrico na emergência

Hospital São Lucas da PUCRS

Endereço: Avenida Ipiranga, 6690

Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

Perfil de atendimento: emergência para pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), pacientes particulares e de convênios. Oferece atendimento clínico geral adulto

Hospital Materno Infantil Presidente Vargas

Endereço: Av. Independência, 661 - Bairro Independência

Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

Perfil de atendimento: Pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Hospital com atendimento de emergência para crianças

Hospital Ernesto Dornelles

Endereço: Av. Ipiranga, 1801 - Bairro Azenha (Térreo)

Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

Perfil de atendimento: Pacientes particular e de convênios. Oferece atendimento clínico geral na emergência

Hospital Moinhos de Vento

Endereço: Rua Ramiro Barcelos, 910 - Bairro Moinhos de Vento (Bloco C - emergência adulto) / (Bloco A - emergência pediátrica)

Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

Perfil de atendimento: Pacientes particulares e de convênios. Oferece atendimento clínico geral adulto e pediátrico na emergência

Hospital Divina

Endereço: Rua da Gruta, 145 - Bairro Cascata

Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

Perfil de atendimento: Pacientes particulares ou de convênios. Atende pacientes acima de 12 anos na área clínica geral

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs)

Unidade de Pronto Atendimento Bom Jesus

Endereço: Rua Bom Jesus, 410 - Bairro Bom Jesus

Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Atendimentos para crianças e adultos

Unidade de Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul

Endereço: Rua Prof. Manoel Lobato, 151 - Bairro Santa Tereza

Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Atendimentos para crianças e adultos

Unidade de Pronto Atendimento Lomba do Pinheiro

Endereço: Estrada João de Oliveira Remião, 5110, parada 12 - Bairro Lomba do Pinheiro

Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Atendimentos para crianças e adultos

Unidade de Pronto Atendimento Moacyr Scliar