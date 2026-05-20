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Doença que afeta 170 milhões de mulheres no mundo muda de nome para corrigir "erro técnico de décadas"

Entenda por que a síndrome dos ovários policísticos ganhou nova nomenclatura, definida em consenso médico global

Camila Bengo

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