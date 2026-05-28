Definida empresa que assumirá gestão de 67 postos de saúde de Porto Alegre

Em Porto Alegre, 67 unidades de saúde terão a gestão alterada. Duda Fortes / Agencia RBS

O Instituto de Apoio à Gestão Pública (IAG) venceu a contratação da prefeitura de Porto Alegre para assumir a gestão de 67 unidades básicas de saúde (UBS) da Capital. A decisão foi publicada na noite desta quarta-feira (27), em edição extra do Diário Oficial do Município.

Se não houver novas contestações administrativas ou judiciais, o contrato entre as partes será assinado. Ainda não há data definida para isso ocorrer. Entre março e abril, empresas que participaram da disputa contestaram o resultado do edital.

O IAG se comprometeu a executar os serviços nas unidades da Zona Norte por R$ 6,9 milhões e nas da Zona Leste por R$ 8,7 milhões.

Se o contrato for firmado, a entidade do Paraná entrará no lugar das duas maiores operadoras de postos de saúde de Porto Alegre – a Santa Casa de Porto Alegre e a Rede de Saúde Divina Providência.

A rescisão entre as partes foi comunicada em janeiro, devido a questões financeiras. O município alega que as empresas apresentaram propostas superiores ao valor que a prefeitura diz ter condições de arcar.

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O Divina Providência opera as 38 unidades localizadas na Zona Leste, enquanto a Santa Casa administra 28 postos na Zona Norte, além de uma farmácia no próprio complexo da instituição.

Agora, o município deverá realizar uma reunião para tratar da transição de gestão com as atuais prestadoras e a nova organização. O processo de encerramento dos contratos será definido.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) afirma que irá trabalhar para garantir os direitos dos profissionais que atuam nos 67 locais, assim como ocorreu em outras trocas de administração.

Conforme o secretário de saúde de Porto Alegre, Fernando Ritter, o objetivo é que o novo gestor assuma as unidades até julho.

Veja as unidades que são administradas pela Santa Casa:

Asa Branca Assis Brasil Beco dos Coqueiros Consultório de Rua Diretor Pestana Domenico Feoli Esperança Cordeiro Farrapos Fradique Vizeu Ilha da Pintada Ilha dos Marinheiros Jenor Jarros Mario Quintana Navegantes Nova Brasili Nova Gleba Passo das Pedras I Passo das Pedras II Ramos Rubem Berta Santa Fé Santa Maria Santa Rosa Santo Agostinho São Borja São Cristovão Sarandi Vila Elizabeth Vila Ipiranga

Veja as unidades que são administradas pela Rede Divina Providência: