Definida empresa que assumirá gestão de 67 postos de saúde de Porto Alegre

O Instituto de Apoio à Gestão Pública (IAG) venceu a contratação da prefeitura de Porto Alegre para assumir a gestão de 67 unidades básicas de saúde (UBS) da Capital. A decisão foi publicada na noite desta quarta-feira (27), em edição extra do Diário Oficial do Município.
Se não houver novas contestações administrativas ou judiciais, o contrato entre as partes será assinado. Ainda não há data definida para isso ocorrer. Entre março e abril, empresas que participaram da disputa contestaram o resultado do edital.
O IAG se comprometeu a executar os serviços nas unidades da Zona Norte por R$ 6,9 milhões e nas da Zona Leste por R$ 8,7 milhões.
Se o contrato for firmado, a entidade do Paraná entrará no lugar das duas maiores operadoras de postos de saúde de Porto Alegre – a Santa Casa de Porto Alegre e a Rede de Saúde Divina Providência.
A rescisão entre as partes foi comunicada em janeiro, devido a questões financeiras. O município alega que as empresas apresentaram propostas superiores ao valor que a prefeitura diz ter condições de arcar.
O Divina Providência opera as 38 unidades localizadas na Zona Leste, enquanto a Santa Casa administra 28 postos na Zona Norte, além de uma farmácia no próprio complexo da instituição.
Agora, o município deverá realizar uma reunião para tratar da transição de gestão com as atuais prestadoras e a nova organização. O processo de encerramento dos contratos será definido.
A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) afirma que irá trabalhar para garantir os direitos dos profissionais que atuam nos 67 locais, assim como ocorreu em outras trocas de administração.
Conforme o secretário de saúde de Porto Alegre, Fernando Ritter, o objetivo é que o novo gestor assuma as unidades até julho.
Veja as unidades que são administradas pela Santa Casa:
- Asa Branca
- Assis Brasil
- Beco dos Coqueiros
- Consultório de Rua
- Diretor Pestana
- Domenico Feoli
- Esperança Cordeiro
- Farrapos
- Fradique Vizeu
- Ilha da Pintada
- Ilha dos Marinheiros
- Jenor Jarros
- Mario Quintana
- Navegantes
- Nova Brasili
- Nova Gleba
- Passo das Pedras I
- Passo das Pedras II
- Ramos
- Rubem Berta
- Santa Fé
- Santa Maria
- Santa Rosa
- Santo Agostinho
- São Borja
- São Cristovão
- Sarandi
- Vila Elizabeth
- Vila Ipiranga
Veja as unidades que são administradas pela Rede Divina Providência:
- Clínica da Família Campo da Tuca
- US Ceres
- US Ernesto Araújo
- US Maria da Conceição Marcelo Martins Moreira
- US Morro da Cruz
- US Pitoresca
- US Santo Alfredo
- US São Carlos
- US São José - Elaine Paim
- US Vila Vargas - Eri Flores
- US Esmeralda
- US Herdeiros
- US Lomba do Pinheiro
- US Mapa
- US Panorama
- US Recreio da Divisa
- US Santa Helena
- US São Pedro
- US Saúde indígena
- US Viçosa
- Clínica da família Morro Santana
- US Bom Jesus
- US Jardim Carvalho
- US Laranjeiras
- US Mato Sampaio
- US Milta Rodrigues
- US Tijuca
- US Vila Brasília
- US Vila Jardim
- US Vila Pinto
- US Batista Flores
- US Chácara da Fumaça
- US Jardim da Fapa
- US Jardim Protásio Alves
- US Safira Nova
- US Timbaúva
- US Vila Safira
- US Wenceslau Fontoura