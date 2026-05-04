Saúde

Plano de saúde
Notícia

Credenciamento para novos médicos do IPE Saúde preenche apenas metade dos 10.460 postos de atendimento

Foram 5.306 inscrições homologadas e 1,5 mil estão com documentação pendente

Kathlyn Moreira

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