Credenciamento para novos médicos do IPE Saúde preenche apenas metade dos 10.460 postos de atendimento

IPE Saúde busca preencher metade dos postos de atendimento junto a médicos. Lauro Alves / Agencia RBS

O IPE Saúde preencheu metade dos 10.460 postos de atendimentos oferecidos para pacientes do plano. A informação foi confirmada pelo diretor-presidente da instituição, Paulo Rogério da Silva Santos, em entrevista ao programa Gaúcha Atualidade na manhã desta segunda-feira (4).

De acordo com o dirigente, o credenciamento teve 6.891 postos de atendimento inscritos. Destes, 77% (5.306) foram homologados, ou seja, estão aptos para atuação a partir do meio do ano. Os 1.585 restantes apresentaram pendências que precisam ser solucionadas, como falta de documentação, por exemplo. Deste recorte, 634 estão prestes a ser validados e 951 passarão por uma busca ativa, para que seja facilitado o contato e a finalização do processo.

— Nós estamos entrando em contato um a um. Isso começou já na semana passada, auxiliando os médicos para mandar para o WhatsApp ou a uma forma que for mais fácil para ele —salientou o diretor-presidente.

Cada médico pode atender em até seis postos de atendimento, incluindo em cidades diferentes. Santos estima que os 6.891 postos inscritos correspondam a 4,3 mil profissionais. Isso inclui metade dos cerca dos 5 mil credenciados que já faziam parte do plano e renovaram o vínculo.

O objetivo futuro é contatar os outros 2,5 mil da rede atual para que sigam. Mesmo que ainda não tenham feito o novo cadastro, estes credenciados antigos ainda podem continuar atuando pelo plano até 31 de dezembro de 2027. Já os novos credenciados começam a atender a partir de julho deste ano.

Conforme Santos, a estrutura ideal para contemplar os 830 mil segurados hoje é preencher os mais de 10,4 mil postos de atendimentos previstos, com 42 especialidades em 356 municípios. No entanto, ele reconhece que há falta de profissionais em algumas áreas que representam um desafio para a instituição, como ginecologia, pediatria, psiquiatria e endocrinologia. Estas especialidades serão o foco da segunda etapa do processo de credenciamento, que tem data de início programada para agosto deste ano.

— O segundo ciclo é para fazer essa sintonia fina entre aquilo que o mercado me ofereceu no primeiro momento e aquilo que eu devo buscar para atender o meu planejamento — prometeu.

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O diretor-presidente ainda destacou que a instituição busca tornar o pagamento de consultas mais atrativo aos profissionais.

— Hoje, em Porto Alegre, dos 30 planos de saúde, a média da consulta, o valor é R$ 120. O nosso, a pessoa jurídica é R$ 108. Nós estamos trabalhando muito, estudando a possibilidade de melhorar esse valor da consulta — observou.

Santos também adiantou que será lançado em julho um novo guia médico atualizado para os usuários e um sistema de avaliação dos atendimentos.

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