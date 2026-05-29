Conselho de Medicina proíbe uso de PMMA para fins estéticos ou reparadores em todo o país

Medida passará a valer a partir da próxima terça-feira (2). Viacheslav Yakobchuk / stock.adobe.com

O Conselho Federal de Medicina (CFM) proibiu, nesta sexta-feira (29), o uso de PMMA (polimetilmetacrilato) como substância preenchedora para fins estéticos ou reparadores em todo o Brasil. A medida passará a valer a partir da próxima terça-feira (2).

De acordo com nota do CFM, a permissão para uso da substância é exclusiva para tratamentos de lipodistrofia em pacientes com HIV/Aids (confira a nota na íntegra). Nesses casos, os procedimentos deverão ser realizados em unidades de alta complexidade credenciadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A decisão ocorreu após mais uma morte ter sido registrada em decorrência do uso de PMMA em procedimento estético. A vítima, Roseli Fernandes de Oliveira Romeiro Vieira, de 48 anos, morreu na última terça-feira (26), após passar mal depois da aplicação da substância em um procedimento nos glúteos.

Segundo depoimento da filha da vítima à Polícia Civil, Roseli começou a passar mal na manhã de terça, relatando dores, coração acelerado e dificuldade para respirar. Os sintomas apareceram um dia após a aplicação da substância em uma clínica estética localizada em São Paulo.

De acordo com o g1, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) libera o uso de PMMA para médicos e dentistas apenas em duas situações: no preenchimento do rosto e do corpo e na correção de deformidades faciais após o tratamento de pessoas infectadas pelo vírus HIV. A agência reguladora ainda não se manifestou após a decisão do CFM.

Confira a nota do Conselho Federal de Medicina:

"CFM proíbe o uso médico da substância no País