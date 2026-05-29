Conselho de Medicina proíbe uso de PMMA para fins estéticos ou reparadores em todo o país

O Conselho Federal de Medicina (CFM) proibiu, nesta sexta-feira (29), o uso de PMMA (polimetilmetacrilato) como substância preenchedora para fins estéticos ou reparadores em todo o Brasil. A medida passará a valer a partir da próxima terça-feira (2).
De acordo com nota do CFM, a permissão para uso da substância é exclusiva para tratamentos de lipodistrofia em pacientes com HIV/Aids (confira a nota na íntegra). Nesses casos, os procedimentos deverão ser realizados em unidades de alta complexidade credenciadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
A decisão ocorreu após mais uma morte ter sido registrada em decorrência do uso de PMMA em procedimento estético. A vítima, Roseli Fernandes de Oliveira Romeiro Vieira, de 48 anos, morreu na última terça-feira (26), após passar mal depois da aplicação da substância em um procedimento nos glúteos.
Segundo depoimento da filha da vítima à Polícia Civil, Roseli começou a passar mal na manhã de terça, relatando dores, coração acelerado e dificuldade para respirar. Os sintomas apareceram um dia após a aplicação da substância em uma clínica estética localizada em São Paulo.
De acordo com o g1, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) libera o uso de PMMA para médicos e dentistas apenas em duas situações: no preenchimento do rosto e do corpo e na correção de deformidades faciais após o tratamento de pessoas infectadas pelo vírus HIV. A agência reguladora ainda não se manifestou após a decisão do CFM.
Confira a nota do Conselho Federal de Medicina:
"CFM proíbe o uso médico da substância no País
A partir desta terça-feira (02), estará proibido o uso médico de PMMA (polimetilmetacrilato) em todo o Brasil como substância preenchedora, seja com finalidade estética ou reparadora. A única exceção é para o tratamento da lipodistrofia em pacientes com HIV/aids e desde que realizado em unidades de alta complexidade credenciadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e em conformidade com os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde. É o que define a Resolução nº 2.461/2026 do Conselho Federal de Medicina (CFM), que será publicada no dia 02 de junho de 2026 no Diário Oficial da União (DOU). A coletiva de imprensa terá a presença do presidente do CFM, José Hiran da Silva Gallo, e da relatora da resolução, a cirurgiã plástica e conselheira federal Graziela Bonin."