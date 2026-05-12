Saúde

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Com que frequência você troca a esponja e as toalhas? Faça o teste e descubra se adota boas práticas de higiene em casa

As recomendações são do biomédico Roberto Figueiredo, conhecido como Dr. Bactéria

Ana Müller

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