Com que frequência você troca a esponja e as toalhas? Faça o teste e descubra se adota boas práticas de higiene em casa

Da cozinha ao banheiro, alguns itens do dia a dia acumulam mais bactérias do que muita gente imagina. Em alguns lares, as esponjas, por exemplo, são usadas até a exaustão e, quando deixam de servir para lavar a louça, ganham uma nova função: limpar o banheiro. E assim a vida útil delas se prolonga.

— A esponja é muito mais contaminada que o detergente — afirmou o biomédico Roberto Figueiredo, conhecido como Dr. Bactéria, em participação no programa Timeline, da Rádio Gaúcha, ao comentar a contaminação de produtos da marca Ypê.

Mas, afinal, o que é considerado uma boa prática de higiene dentro de casa? Na entrevista, o biomédico explicou quais hábitos merecem atenção e deu orientações sobre a frequência ideal para trocar e higienizar itens do dia a dia, como toalhas, panos de louça, esponjas e escovas de dentes.

Quiz

Será que você está de acordo com as orientações do Dr. Bactéria? Faça o teste e descubra?

Os erros mais comuns na higienização da casa

Esponja

Um dos principais vilões da cozinha é a esponja de lavar louça. Ela acumula umidade e restos de alimentos, tornando-se um ambiente propício para a proliferação de bactérias. O ideal, segundo o biomédico, seria desinfetá-la diariamente, seja levando-a ao micro-ondas por dois minutos ou fervendo-a por cerca de três minutos.

— Você imagina acordar às 3h, olhar para a esposa e dizer: "Meu bem, esqueci de desinfetar a esponja". Aí levanta e faz isso. É claro que você não vai fazer. Por isso eu indico para as pessoas usarem esponjas que se autodesinfetem, que tem íons de prata dentro dela — explicou o Dr. Bactéria em entrevista ao Timeline.

A lógica, segundo o biomédico, é que esse metal, assim como ouro, cobre e zinco, dificulta a proliferação de bactérias. Não é à toa que a ponteira da bomba de chimarrão costuma ser feita com algum desses materiais.

Atenção com a exposição ao sol

Quem nunca abriu as janelas num dia bonito e aproveitou para deixar travesseiros, cobertas e colchão pegarem um sol? A prática, bastante comum, nem sempre é benéfica.

Os cobertores podem ser colocados abertos sob o sol sem problemas, pois secam de maneira uniforme, destaca o biomédico. Já a mesma lógica não vale para travesseiros e colchões, como alerta o Dr. Bactéria:

— O travesseiro ele esquenta por fora e aquece por dentro, ficando ideal para a proliferação dos ácaros. Você pode escrever no travesseiro: motel de ácaros.