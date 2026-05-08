Saúde

Chegada do inverno
Notícia

Com alta demanda em emergências, Porto Alegre terá 30 novos leitos em hospitais nesta segunda-feira

Em entrevista à Rádio Gaúcha, o secretário municipal de Saúde, Fernando Ritter, estimou que a procura por atendimento deve aumentar nos próximos dias

Kathlyn Moreira

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