Com alta demanda em emergências, Porto Alegre terá 30 novos leitos em hospitais nesta segunda-feira

Trinta novos leitos serão nesta segunda-feira (11) em Porto Alegre para atender a alta demanda por internações durante o período da Operação Inverno.

Serão 10 vagas de unidade de terapia intensiva (UTI) e 15 de suporte ventilatório pulmonar pediátrico no Hospital Vila Nova, e cinco leitos de UTI adulto na Santa Casa.

Em entrevista ao programa Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, nesta sexta-feira (8), o secretário de Saúde de Porto Alegre, Fernando Ritter, estimou que a procura por atendimento deve aumentar nos próximos dias devido à mudança de temperatura:

— A gente vai estar numa situação bem aumentada de problemas respiratórios, especialmente crianças, porque são as primeiras a sofrer as consequências. Essa amplitude térmica, ontem nós estávamos com 30°C, hoje com 16°C, a gente percebe que os problemas respiratórios se intensificam.

152 novos leitos

Santa Casa terá cinco novos leitos de UTI adulto nesta segunda-feira (11). Divulgação / Santa Casa

Ao todo, serão 152 leitos extras na Capital para o período de inverno, com investimento estimado em cerca de R$ 19 milhões, somando recursos municipais, estaduais e federais.

Desde 1º de maio, novas vagas foram abertas em quatro hospitais da cidade:

Hospital Restinga e Extremo-Sul : 31 leitos de suporte ventilatório pulmonar pediátrico e 29 leitos do mesmo tipo para adultos

: 31 leitos de suporte ventilatório pulmonar pediátrico e 29 leitos do mesmo tipo para adultos Hospital Materno Infantil Presidente Vargas: 15 leitos de suporte ventilatório pulmonar pediátrico

15 leitos de suporte ventilatório pulmonar pediátrico Instituto de Cardiologia: 10 leitos de UTI pediátrica e quatro leitos de suporte ventilatório pulmonar pediátrico

10 leitos de UTI pediátrica e quatro leitos de suporte ventilatório pulmonar pediátrico Hospital Santa Ana: 12 leitos de suporte ventilatório pulmonar adulto

Leia Mais RS entra em alerta para aumento de casos de síndrome respiratória

Na entrevista à Gaúcha, Ritter adiantou:

— Estão começando a entrar também os profissionais extras, que foram aprovados na Câmara de Vereadores de Porto Alegre: médicos, enfermeiros, farmacêuticos, técnicos de enfermagem. A gente está começando a chamar para dar reforço nas nossas emergências, principalmente ali no Postão da Cruzeiro, também no Hospital de Pronto Socorro, que vai permitir a gente abrir nos próximos dias os novos leitos.

Clínicas opera com 324% da capacidade

Hospital de Clínicas vai admitir apenas pacientes encaminhados pelo Samu durante 24 horas. Clovis Prates / HCPA

No começo da tarde desta sexta-feira, as emergências de alta complexidade seguiam com alta demanda, conforme registrado nos últimos dias. Os quatro hospitais do Sistema Único de Saúde (SUS) permanecem operando com superlotação.

Com a maior demanda, o Hospital de Clínicas opera com 324% da capacidade. A instituição anunciou que pelas próximas 24 horas, contadas a partir das 10h desta sexta, somente serão admitidos pacientes encaminhados pelo Samu. Os demais casos devem ser atendidos pelas outras emergências hospitalares da região. Casos mais simples, nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) ou nas de Pronto Atendimento (UPAs).

Leia Mais Caxias do Sul garante 23 novos leitos para doenças respiratórias

Novas doses de vacina contra covid-19

O secretário de Saúde de Porto Alegre ainda reforçou a previsão de chegada de novas doses da vacina da covid-19 a partir de 20 de maio.

Sem estoque para o público com idade a partir dos 12 anos, a Secretaria Municipal de Saúde comunicou na segunda-feira (4) a suspensão da imunização para esse grupo.

Ritter também fez um apelo para que o Ministério da Saúde envie mais estoques do imunizante ao Estado:

— Principalmente agora no inverno, porque aqui no Rio Grande do Sul, com o frio, as pessoas acabam se aglomerando mais, fechando o ambiente. Se puder dar uma prioridade aqui para a região Sul, nessas cidades onde o frio é mais intenso, de mandar logo, em volume maior, para nós interessa, porque a população está interessada.

Leia Mais Passo Fundo tem aumento de 30% nos casos de infecções respiratórias agudas

Baixa procura pela vacina da gripe

Ritter salientou a baixa procura dos grupos prioritários pela vacina da gripe na Capital. Segundo o secretário, a cobertura está em 20% entre crianças menores de seis anos, 44% entre pessoas acima de 60 anos, 32% entre gestantes e menos de 15% entre profissionais da saúde.

— A vacina é importante. Ela não previne de ter gripe, mas previne de ter uma forma mais grave, aquela que faz com que as pessoas tenham que se afastar por vários dias do trabalho e, principalmente, procurar uma emergência ou mesmo internação dentro de um leito.

Unidades de referência com vacinação da gripe em Porto Alegre

Atualmente, a vacinação para gripe está disponível em 16 unidades de saúde, pela falta de doses para disponibilizar em todos os locais: