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Coletados o tempo inteiro, em todos os lugares: o que são e para o que servem os "dados de mundo real" na área da saúde?

Hospital de Porto Alegre montou laboratório para explorar possibilidades de aprimoramento a partir de "RWD", informações coletadas nas mais diversas frentes de atendimento.

Yasmim Girardi

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