Caso Ypê: produtos suspensos pela Anvisa fazem mal à saúde? Veja os riscos, os itens afetados e o que fazer

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Detergente está entre os produtos suspensos. Ypê / Divulgação

Muitas dúvidas ainda cercam o caso da Ypê, alvo de sanções da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) na quinta-feira (7), com a suspensão de fabricação e da comercialização de diversos produtos da marca. Afinal, há risco à saúde? O que fazer caso você tenha algum dos itens afetados em casa?

Segundo a Anvisa, foram identificadas falhas graves no sistema de garantia de "boas práticas" durante a fabricação de produtos como lava-louças, desinfetantes e lava-roupas.

As irregularidades foram constatadas durante uma inspeção realizada entre os dias 27 e 30 de abril na Química Amparo, fabricante da Ypê, no interior de São Paulo.

Risco à saúde

De acordo com a Anvisa, o caso envolvendo a Ypê apresenta risco sanitário e possibilidade de contaminação microbiológica. Médico Infectologista do Serviço de Controle de Infecção da Santa Casa de Porto Alegre, o doutor Cezar Vinícius Würdig Riche explica que isso ocorre quando há a "presença indesejada" de bactérias, fungos ou outros agentes em um produto.

Conforme Riche, as possibilidades de infecção decorrente do contato com produtos da Ypê são "baixas". No entanto, o apelo da Anvisa parte do fato que muitas pessoas podem ser afetas, em razão da larga escala de distribuição dos itens.

O infectologista também explica que os maiores riscos estão relacionado a bactéria Pseudomonas aeruginosa, identificada ano passada na mesma fábrica que Anvisa notificou nesta semana.

— É uma bactéria ambiental. Se encontra natural na água e em espaços úmidos. Ela pode causar uma gama ampla de infecções, que vai desde infecções pequenas de pele, como otite, até infecções graves. Vai variar muito da exposição e a fragilidade do indivíduo

Sintomas

O infectologista destaca que não há um prazo para apresentar sintomas após o contato com os produtos contaminados. De modo geral, segundo Riche, os sinais mais comuns ao desenvolver uma infecção são:

Febre

Vermelhidão, em caso de lesão na pele

Secreção

Imunossuprimidos têm mais risco?

Sim. O doutor Cezar Vinícius Würdig Riche observa que uma infecção desenvolvida por contaminação microbiológica tende a ser mais prejudicial para idosos, crianças pequenas, pessoas com doenças ou lesões de pele e imunossuprimidos.

— Nestes casos, a gente vai ter, muitas vezes, a piora do estado clínico. Dependendo de como a doença vai se comportar, ela pode descompensar outras doenças (que afetam este grupo).

Em caso de infecção, o que fazer?

A primeira orientação é buscar atendimento médico. O especialista reforça o pedido para que as pessoas evitem o automedicamento.

— Se está em dúvida, busque os órgãos de vigilância ou seu médico para fazer uma avaliação.

Demais dúvidas sobre produtos da Ypê suspensos pela Anvisa

A seguir, Zero Hora esclarece as principais dúvidas sobre o caso.

O que aconteceu?

Em resolução publicada na quinta-feira (7), a Anvisa determinou a suspensão de fabricação e da comercialização de 24 produtos da marca Ypê. A agência também ordenou o recolhimento dos itens, entre eles, desde lava-louças, a desinfetantes e lava-roupas.

Segundo o órgão, uma avaliação técnica realizada na fábrica da Química Amparo, no interior de São Paulo, identificou falhas nos sistemas de garantia da qualidade, produção e controle de qualidade. A Anvisa, no entanto, não detalhou quais problemas foram encontrados.

Ainda conforme a agência, as irregularidades detectadas podem representar riscos sanitários e possibilidade de contaminação microbiológica. A inspeção ocorreu entre os dias 27 e 30 de abril deste ano.

Devo descartar a esponja que estava utilizando para lavar a louça?

Caso tenha utilizado algum dos produtos que estão na lista, a recomendação é descartar a esponja. Conforme o médico infectologista Cezar Vinícius Würdig Riche, o utensílio pode servir como "um reservatório" de matéria.

E no caso de talheres e outras louças, devo lavar novamente?

Não há necessidade, segundo Riche. O infectologista explica que os maiores riscos estão do contato direto e contínuo com o produto contaminado.

Roupas e roupas de cama precisam ser lavadas novamente?

Também não, como explica Riche:

— Não vejo maiores riscos. Ela vai ser secada adequadamente, ainda mais se for passada. Não é obrigatório passar, mas isso encerra qualquer chance da pseudomonas.

Quais os lotes afetados?

Todos os terminados com número 1 dos seguintes produtos:

lava-louças Ypê clear care

lava-louças com enzimas ativas Ypê

lava-louças Ypê

lava-louças Ypê clear care

lava-louças ypê toque suave

lava-louças concentrado ypê green

lava-louças ypê clear

lava-louças ypê green

lava-roupas líquido tixan ypê combate mau odor

lava-roupas líquido

tixan ypê cuida das roupas

lava-roupas líquido tixan ypê antibac

lava-roupas líquido tixan ypê coco e baunilha

lava-roupas líquido tixan ypê green

lava-roupas líquido ypê express

lava-roupas líquido ypê power act

lava-roupas líquido ypê premium

lava-roupas tixan maciez

lava-roupas tixan primavera

desinfetante bak ypê

desinfetante de uso geral atol

desinfetante perfumado atol

desinfetante pinho ype

lava-roupas tixan power act

Como identificar os lotes?

Número do lote está presente próximo as informações de validade do produto. Leticia Costa / Arquivo pessoal

Nos produtos da Ypê, o lote é identificado pela letra "L". A numeração costuma aparecer próxima a outras informações da embalagem, como a data de validade.

O que fazer?

Se você tiver algum dos produtos afetados em casa, a orientação é mantê-lo armazenado em local seguro e entrar em contato com a Ypê por meio do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), pelo telefone 0800 1300 544.

O descarte irregular, como jogar o produto no lixo comum ou despejá-lo em ralos e pias, não é recomendado.

O que diz a Ypê?

Em nota, a Ypê afirma que está "colaborando integralmente com a Anvisa" e que testes independentes atestam que seus produtos não representam nenhum tipo de risco.

"A Ypê esclarece que possui fundamentação científica robusta, baseada em testes e laudos técnicos

independentes atestando que seus produtos das categorias lava-louças, lava-louças concentrado,

lava-roupas líquido, e desinfetante, são seguros e não representam risco ao consumidor", diz comunicado divulgado pela empresa.

O que diz a Anvisa?

"A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta quinta-feira (7/5), o recolhimento de produtos lava-louças (detergente), sabão líquido para roupas e desinfetante da marca Ypê, de todos os lotes com numeração final 1. Os itens foram fabricados pela empresa Química Amparo (CNPJ 43.461.789/0001-90), na unidade localizada em Amparo (SP).

A medida inclui ainda a suspensão da fabricação, a comercialização, a distribuição e o uso dos produtos.

A decisão foi tomada a partir de avaliação técnica de risco sanitário, conduzida pela Anvisa em articulação com o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), após inspeção conjunta realizada com o Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo (CVS-SP) e a Vigilância Sanitária de Amparo (Visa-Amparo) na última semana.

Durante a inspeção, foram constatados descumprimentos relevantes em etapas críticas do processo produtivo, o que inclui falhas nos sistemas de garantia da qualidade, produção e controle de qualidade. Os problemas identificados comprometem o atendimento aos requisitos essenciais de Boas Práticas de Fabricação (BPF) de saneantes e indicam risco à segurança sanitária dos produtos, com possibilidade de ocorrência de contaminação microbiológica (presença indesejada de microrganismos patogênicos).

A atuação da Agência está fundamentada no princípio da proteção da saúde da população, por meio da identificação, avaliação e gerenciamento de riscos sanitários, adotando medidas proporcionais à gravidade das falhas identificadas"

A empresa pode ser responsabilizada?

Procurada pela reportagem de Zero Hora, a Anvisa afirmou que a responsabilização da empresa "pode ser uma das consequências" em caso de problemas sanitários ou de saúde relacionados aos produtos. No entanto, observa que é "preciso aguardar o desenrolar da história, do processo e mais evidências".

Caso semelhante na mesma fábrica em 2025

Em novembro do ano passado, a Química Amparo identificou a presença da bactéria Pseudomonas aeruginosa em alguns lotes de lava-roupas líquidos.

Segundo o g1, o mesmo microrganismo foi encontrado pela Anvisa nas instalações da fábrica durante a inspeção realizada em abril.

A Pseudomonas aeruginosa é uma bactéria que pode agravar infecções e representar riscos principalmente para pessoas imunossuprimidas, ou seja, com o sistema imunológico comprometido.