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Caso Ypê: produtos suspensos pela Anvisa fazem mal à saúde? Veja os riscos, os itens afetados e o que fazer

Dezenas de produtos da marca foram alvo de sanções após a identificação de possível contaminação

Lucas de Oliveira*

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