Biomédico analisa caso de contaminação de produtos da Ypê: "Bactéria tipo oportunista"

Conhecido como Dr. Bactéria, o biomédico Roberto Figueiredo falou, em entrevista ao Timeline, da Rádio Gaúcha, sobre a bactéria Pseudomonas aeruginos, identificada na Química Amparo, que fabrica produtos da marca Ypê.

— É uma bactéria que está normalmente no ambiente, é do tipo oportunista. Ela está está esperando abaixamento da nossa resistência — disse nesta segunda-feira (11).

Essa bactéria foi encontrada durante vistoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no local. Segundo ele, estão mais suscetíveis as pessoas dos grupos de risco, como idosos acima de 60 anos, com alguma comorbidade, diabéticos, pessoas que estão imunodeprimidas, crianças abaixo de cinco anos de idade e mulheres grávidas.

Dr. Bactéria explica que a contaminação pode ter acontecido em diversas etapas do processo:

— O detergente não foi feito para matar bactéria. Então, é incorporado uma quantidade de princípio ativo que faz com que não haja crescimento (de bactérias) no produto. O que pode ter acontecido é uma ausência desse princípio ativo.

Além disso, ele destaca que outras possibilidades para a presença da bactéria são contaminação da água que foi utilizada, na hora de envase ou até no estoque.

Ele contou que depois da suspensão da Anvisa chegou a testar amostras dos lotes suspensos da Ypê em seu laboratório, mas que não encontrou problemas.

— Coloquei algumas placas e não cresceu nada (em relação a bactérias). Então, eu acredito que ou já foi solucionado o problema, ou a contaminação era tão baixa que nem chegou a aparecer. Então, acredito que até quarta-feira ou quinta-feira, a Anvisa vai liberar a produção e a comercialização desse produto — afirmou.

O biomédico afirmou ainda que a Anvisa é um órgão seríssimo e "apolítico".

— É um órgão que fiscaliza o que nós comemos, o que nós usamos. Seja alimento, seja produtos de limpeza, seja desinfetante, então eles fiscalizam, então seria como se fosse a polícia dos produtos que nós utilizamos.

Decisão da Anvisa suspensa

A decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que havia suspendido a fabricação e comercialização de produtos da marca Ypê, está suspensa após a fabricante apresentar recurso administrativo ao órgão.

Mesmo assim, a Anvisa mantém o alerta de risco sanitário e orienta os consumidores a não usar os 23 itens com lotes de final 1 afetados pela decisão.

Em nota divulgada nas redes sociais, a Ypê afirmou que o recurso foi apresentado para reforçar os compromissos assumidos no plano de ação e conformidade da empresa, além de fornecer novos esclarecimentos técnicos à Anvisa.

Com o recurso administrativo, os produtos das categorias lava-louças, lava-louças concentrado, lava-roupas líquido e desinfetantes podem continuar sendo fabricados e comercializados até nova manifestação da Anvisa.

A empresa afirmou ainda que seguirá em diálogo permanente com o órgão regulador para buscar uma solução definitiva.

Entenda

Na quinta-feira (7), a Anvisa determinou a suspensão da fabricação, distribuição e comercialização de diversos produtos fabricados pela unidade da Química Amparo, responsável pela marca Ypê.

Segundo a agência, a medida foi tomada após avaliação de risco sanitário identificar “falhas graves na produção”.

Entre os problemas apontados estão:

Falhas no controle de qualidade

Descumprimentos em etapas críticas da fabricação

Problemas nos sistemas de garantia sanitária

A agência afirmou que essas exigências são fundamentais para garantir a segurança dos consumidores.

Lotes afetados

A decisão da Anvisa atinge apenas produtos com lotes terminados no número 1. A relação completa foi publicada na Resolução nº 1.834/2026 no Diário Oficial da União.

Recall voluntário

A Ypê informou que já havia iniciado, em novembro de 2025, um recolhimento voluntário de alguns lotes de lava-roupas líquidos após identificar a presença da bactéria Pseudomonas aeruginosa em produtos específicos.

Na ocasião, a empresa divulgou orientações aos consumidores sobre possíveis riscos à saúde e os procedimentos para troca ou devolução dos produtos.

A Anvisa informou que as vigilâncias sanitárias estaduais e municipais foram orientadas a intensificar a fiscalização para impedir a circulação de lotes considerados irregulares.

O órgão também recomendou que consumidores verifiquem a numeração dos lotes antes do uso dos produtos.

Os produtos de lotes de final 1 que tiveram a comercialização suspensa na quinta-feira foram os seguintes:

Lava Louças Ypê Clear Care

Lava Louças com enzimas ativas Ipê

Lava Louças Ypê

Lava Louças Ypê Clear Care

Lava Louças Ypê Toque Suave

Lava Louças concentrado Ypê Green

Lava Louças Ypê Clear

Lava Louças Ypê Green

Lava Roupas líquido Tixan Ypê Combate Mau Odor

Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Cuida das Roupas

Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Antibac

Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Coco e Baunilha

Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Green

Lava Roupas Líquido Ypê Express

Lava Roupas Líquido Ypê Power ACT

Lava Roupas Líquido Ypê Premium

Lava Roupas Tixan Maciez

Lava Roupas Tixan Primavera

Desinfetante Bak Ypê

Desinfetante de uso geral Atol

Desinfetante Perfumado Atol

Desinfetante Pinho Ypê

Lava roupas Tixan Power ACT

Comunidado da Ypê de sexta-feira (8)