Saúde

"Acinetobacter baumannii"
Notícia

Bactéria que fechou UTI do Hospital Fêmina é encontrada em quatro pontos do Guaíba; entenda o que significa

Pesquisadores identificaram cepa multirresistente em área próxima ao Menino Deus e explicam riscos, relação com o esgoto e impacto para a saúde pública

Leonardo Martins

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