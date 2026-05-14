Saúde

Dez dias depois
Notícia

Após suspender vacinação contra covid-19 por falta de estoque, Porto Alegre recebe novo lote nesta quinta-feira

Conforme a prefeitura, 16 unidades de saúde serão abastecidas ao longo do dia

Kathlyn Moreira

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