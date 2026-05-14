Após suspender vacinação contra covid-19 por falta de estoque, Porto Alegre recebe novo lote nesta quinta-feira

Porto Alegre recebe um novo lote de 16,4 mil doses de vacina contra a covid-19 para adultos e crianças nesta quinta-feira (14). Por falta de estoque, a imunização estava suspensa para o público a partir de 12 anos desde o dia 4 de maio.
Conforme a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o lote inclui 3.390 doses da vacina Baby, destinada a crianças de seis meses a menores de cinco anos, e 13 mil doses para os demais públicos.
A SMS também confirmou a chegada de 37.790 doses da vacina contra a gripe.
A previsão é que as 16 unidades de referência no município sejam abastecidas ao longo do dia (veja detalhes ao final do texto). A lista de locais com vacina disponível será atualizada em tempo real no link disponível no perfil da SMS no Instagram.
Estoque para outros municípios
Desde a última terça-feira (12), o Rio Grande do Sul está recebendo mais lotes de vacina contra covid-19 do Ministério da Saúde. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde (SES), as doses devem começar a ser distribuídas proporcionalmente entre os municípios a partir desta quinta-feira.
A distribuição será para as Centrais Regionais da Rede de Frio e, posteriormente, para os municípios de cada regional. As prefeituras ficam responsáveis pela retirada e envio para as unidades de saúde.
Conforme a pasta, até o final da semana, o estoque contará com 72 mil vacinas para crianças de até cinco anos e 182 mil para o público com mais de 12 anos.
Está prevista para a próxima terça-feira (19) a chegada de doses extras contra covid-19 para recomposição estratégica, que serão mantidas na Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (CEADI). Esse lote será de 24 mil doses para crianças de até cinco anos e 57 mil para o público acima de 12 anos.
Unidades que receberão vacina contra covid-19 em Porto Alegre
- CF Moab Caldas - Av. Moab Caldas, 400
- CF Modelo - Av. Jerônimo de Ornelas, 55
- CF Tristeza - Av. Wenceslau Escobar, 2.442
- CF Santa Marta - Rua Capitão Montanha, 27
- CF IAPI - Rua Três de Abril, 90
- CF Álvaro Difini - Rua Álvaro Difini, 520
- CF Campo da Tuca - Rua Cel. José Rodrigues Sobral, 958
- US São Carlos - Av. Bento Gonçalves, 6.670
- CF Belém Novo - Rua Florêncio Farias, 195
- US Navegantes - Av. Presidente Franklin Roosevelt, 5
- US Chácara da Fumaça - Estr. Martim Félix Berta, 2.432
- CF Morro Santana - Rua Marieta Menna Barreto, 210
- US Ramos - Rua K esquina Rua R C, s/nº
- CF Primeiro de Maio - Av. Prof. Oscar Pereira, 6.199
- US Santa Cecília - Rua São Manoel, 543
- CF José Mauro Ceratti Lopes - Estrada João Antônio da Silveira, 3.330
Grupos elegíveis para a vacina contra covid-19 na Capital
- Pessoas de 60 anos ou mais de idade (a cada seis meses)
- Pessoas imunocomprometidas (a cada seis meses)
- Crianças de seis meses até menores de cinco anos
- Gestantes — uma dose durante o período da gestação
- Pessoas vivendo em instituições de longa permanência
- Indígenas
- Quilombolas
- Puérperas não vacinadas na gestação
- Trabalhadores da saúde
- Pessoas com deficiência permanente
- Pessoas com comorbidades
- Pessoas privadas de liberdade
- Funcionários do sistema de privação de liberdade
- Adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas
- Pessoas em situação de rua