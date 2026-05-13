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Anvisa suspende julgamento de recurso da Ypê; reunião deve ocorrer na sexta-feira

Fabricante recorreu contra a resolução que determinou a suspensão da fabricação e o recolhimento de lotes de detergente lava-louças, sabão líquido para roupas e desinfetante

Zero Hora

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