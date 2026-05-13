Anvisa suspende julgamento de recurso da Ypê; reunião deve ocorrer na sexta-feira

A Ypê foi alvo de sanções da Anvisa no dia 7 de maio. Ypê / Divulgação

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu o julgamento do recurso apresentado pela Ypê. A reunião aconteceria na tarde desta quarta-feira (13), mas foi retirada de pauta, segundo o g1.

O recurso da Química Amparo (fabricante) foi contra a resolução que determinou a suspensão da fabricação e o recolhimento de lotes de detergente lava-louças, sabão líquido para roupas e desinfetante. O tema voltará a ser avaliado pela Diretoria Colegiada da Anvisa na sexta-feira (15).

Em nota enviada nesta quarta-feira (leia abaixo a íntegra), a empresa disse que "está apresentando informações detalhadas e laudos técnicos de microbiologia com verificações realizadas nos processos". Por isso, a Ypê "solicitou à Diretoria Colegiada da Anvisa a manutenção dos efeitos do recurso que suspendeu a RE 1.834/2026, até que seja concluída a apresentação da documentação ao órgão regulador".

A Ypê foi alvo de sanções da Anvisa no dia 7 de maio. Segundo a Agência, foram identificadas falhas graves no sistema de garantia de "boas práticas" durante a fabricação de produtos como lava-louças, desinfetantes e lava-roupas.

As irregularidades foram constatadas durante uma inspeção realizada entre os dias 27 e 30 de abril na Química Amparo, fabricante da Ypê, no interior de São Paulo. De acordo com a Anvisa, o caso envolvendo a Ypê apresenta risco sanitário e possibilidade de contaminação microbiológica. A decisão atinge apenas produtos com lotes terminados no número 1.

Depois que a fabricante apresentou o recurso, a decisão que havia suspendido a fabricação e comercialização teve de ser suspensa até novo posicionamento da agência reguladora.

Apesar disso, a Anvisa mantém o alerta de risco sanitário e orienta os consumidores a não usar os 23 itens com lotes de final 1 afetados pela decisão.

Comunicado enviado nesta quarta-feira (13) pela Ypê:

"A Ypê informa que está em colaboração máxima com a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) na busca por uma solução definitiva para a situação envolvendo a suspensão da venda, comercialização e uso dos seus lava-roupas líquido, lava-louças líquido e desinfetantes com lotes de fabricação final 1, conforme dispõe a RE 1.834/2026.

Como parte desse processo, representantes da Ypê se reuniram com a agência ontem (terça-feira, 12/5) e apresentaram uma atualização do plano de ação com a evolução do seu processo fabril, reafirmando sua observância integral às recomendações pontuadas pela Anvisa. A empresa está apresentando informações detalhadas e laudos técnicos de microbiologia com verificações realizadas nos processos, bem como a análise de risco para o consumidor. Por essa razão, a Ypê solicitou à Diretoria Colegiada da Anvisa a manutenção dos efeitos do recurso que suspendeu a RE 1.834/2026, até que seja concluída a apresentação da documentação ao órgão regulador.