Anvisa suspende lote de repelente por resultado insatisfatório em teste

Produto é fabricado pela Mavaro Indústria e Comércio de Produtos Químicos. Mavaro / Reprodução

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) interditou um lote do repelente Repele, da fabricante Mavaro Indústria e Comércio de Produtos Químicos, após identificar falha na concentração da substância IR3535, usada para repelir insetos.

De acordo com a decisão, publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta quarta-feira (20), o lote 61/411 apresentou resultado "insatisfatório" em teste do ingrediente IR3535.

Com a decisão da Anvisa, o produto não pode ser comercializado nem utilizado até a conclusão das investigações.

Segundo o g1, um resultado insatisfatório no IR3535 significa que o produto pode não oferecer a proteção esperada contra insetos como Aedes aegypti.

Zero Hora entrou em contato com a empresa, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.