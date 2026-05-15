Anvisa mantém a suspensão de produtos da Ypê por unanimidade

A Ypê foi alvo de sanções da Anvisa no dia 7 de maio. Ypê / Divulgação

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decidiu, por unanimidade, manter a decisão que suspendeu a fabricação, distribuição e comercialização de diversos produtos da Ypê por possibilidade de contaminação microbiológica. O julgamento desta nesta sexta-feira (15) foi realizado após a Química Amparo, fabricante dos produtos, entrar com um recurso contra a resolução, que afeta apenas produtos com lotes terminados no número 1.

No entanto, os diretores suspenderam a obrigação de recolhimento imediato dos lotes suspensos. Agora a Ypê deverá apresentar um plano de ação baseado em análise de risco para a coleta dos itens.

Em nota enviada à imprensa, a empresa informou que pediu à agência que a sessão fosse realizada de forma pública, abrindo mão do sigilo no processo. A reunião da Diretoria Colegiada foi transmitida ao vivo no perfil da Anvisa no YouTube.

Em seus votos, os diretores alegaram que não foram suficientes as medidas adotadas pela empresa e que riscos sanitários identificados ainda não foram reparados. O diretor-presidente da Anvisa, Leandro Safatle, afirmou ainda que produtos da Ypê tem um "histórico recorrente de contaminação microbiológica".

A Ypê foi alvo de sanções da Anvisa em 7 de maio. Segundo o órgão, foram identificadas falhas graves no sistema de garantia de "boas práticas" durante a fabricação de produtos como detergentes, desinfetantes e sabões líquidos para roupas. As irregularidades foram constatadas durante uma inspeção realizada entre 27 e 30 de abril na fábrica da Ypê em Amparo, no interior de São Paulo.