Detergente está entre os produtos suspensos. Ypê / Divulgação

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento do detergente, sabão líquido para roupas e desinfetantes da Marca Ypê com lotes terminados com número 1. Os produtos são fabricados pela empresa Química Amparo, na unidade localizada em Amparo, no interior de São Paulo.

De acordo com a determinação da agência, que suspende ainda a fabricação, a comercialização, a distribuição e o uso dos produtos, uma avaliação técnica de risco sanitário apontou descumprimentos relevantes em etapas críticas do processo produtivo, incluindo falhas nos sistemas de garantia da qualidade, produção e controle de qualidade.

Segundo nota da Anvisa, os problemas identificados indicam risco à segurança sanitária dos produtos, com possibilidade de ocorrência de contaminação microbiológica.

Em comunicado divulgado no site da empresa, a Ypê informou que um médico toxicologista independente foi contratado para avaliar possíveis riscos e perigos para a população.

A empresa afirma que foi constatado que os riscos para população em geral são baixos, até mesmo desprezíveis. Porém, para pessoas imunossuprimidas, a bactéria encontrada pode causar ou agravar eventual quadro infeccioso. A Ypê diz ainda que os lotes de produtos afetados já foram recolhidos.

A Ypê também "esclarece que possui fundamentação científica robusta, baseada em testes e laudos técnicos independentes, atestando que seus produtos das categorias lava-louças, lava-louças concentrado, lava-roupas líquido, e desinfetante são seguros e não representam qualquer risco ao consumidor". (Leia íntegra abaixo)

Ainda conforme a empresa, é mantido "diálogo contínuo e colaborativo com a Anvisa e, com a apresentação de informações e evidências técnicas adicionais, confia plenamente na reversão da decisão no menor prazo possível."

Tenho o produto. O que devo fazer?

Quem tem produto com lotes terminados com o número 1 deve suspender o uso imediatamente, conforme orientação da Anvisa.

A agência orienta os consumidores a entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa para informações sobre o procedimento de recolhimento.

Lista de produtos

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O que diz a Ypê

"A Ypê esclarece que possui fundamentação científica robusta, baseada em testes e laudos técnicos independentes, atestando que seus produtos das categorias lava-louças, lava-louças concentrado, lava-roupas líquido, e desinfetante são seguros e não representam qualquer risco ao consumidor.

A empresa mantém diálogo contínuo e colaborativo com a Anvisa e, com a apresentação de informações e evidências técnicas adicionais, confia plenamente na reversão da decisão no menor prazo possível.

A Ypê reafirma seu compromisso com a qualidade, a segurança e a transparência e permanece à disposição da autoridade sanitária, da imprensa e dos consumidores para quaisquer esclarecimentos.