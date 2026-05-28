Anvisa determina recolhimento de lote de coco ralado por excesso de enxofre; veja marca

Anvisa suspendeu comercialização, distribuição, propaganda e uso do lote. Marcelo Camargo / Agência Brasil/Divulgação

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento de um lote de coco ralado da marca Casa de Mãe. A medida foi publicada nesta quinta-feira (28) no Diário Oficial da União

A agência identificou excesso de dióxido de enxofre, substância utilizada como conservante em alimentos.

Segundo o texto, o lote 13/25 do produto, com validade até 17 de setembro de 2026, teve sua comercialização, distribuição, propaganda e uso suspenso em todo o país.

Em uma vistoria realizada pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Distrito Federal (Lacen-DF) foi encontrado 826 mg/kg de dióxido de enxofre no produto, resultado considerado insatisfatório por ultrapassar os limites estabelecidos pela legislação sanitária.

A Qualicoco Ltda., empresa responsável pela marca Casa de Mãe, ainda não se manifestou.

O que devo fazer?

Consumidores que tenham adquirido o lote 13/25 não devem consumir o produto, segundo orientações da agência.

O local onde foi realizada a compra e os canais de atendimento da empresa poderão fornecer informações sobre troca ou ressarcimento.