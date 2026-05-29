Anvisa autoriza retomada da fabricação dos produtos Ypê

Detergente estava entre os produtos suspensos. Ypê / Divulgação

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou, nesta sexta-feira (29), a retomada da produção dos produtos Ypê em fábrica no interior de São Paulo. As informações são do jornal O Globo.

Decisão acontece após a marca apresentar um plano de ação para atender 76 requisitos sanitários identificados pela inspeção na fábrica no mês passado. A ação da Anvisa resultou na interrupção do uso de 24 produtos da marca.

— Verificamos que esta fábrica da Ypê já reúne as condições necessárias para operar com segurança e disponibilizar produtos sem risco sanitário para a população brasileira — ponderou Leandro Safatle, presidente da Anvisa, em visita às instalações da Química Amparo nesta sexta.

Agora, o uso dos produtos Lava-Roupas Líquido, Lava-Louças Líquido e Desinfetantes identificados pelo final de lote “1” fabricados a partir de 1° de abril de 2026 está autorizado. No entanto, a orientação para não utilizar os produtos finalizados com o algarismo "1" no lote fabricados até 31 de março de 2026 segue mantida.

Entenda o caso

A suspensão ocorreu após inspeções na unidade da empresa em Amparo, em São Paulo, realizadas em conjunto com a Vigilância Sanitária. Segundo a Anvisa, foram identificadas falhas em etapas consideradas críticas da produção, como problemas no controle de qualidade, presença de corrosão em equipamentos e armazenamento inadequado de resíduos.

O órgão também apontou a detecção da bactéria Pseudomonas aeruginosa em mais de cem lotes finalizados com o número 1.

Comum no ambiente, a bactéria apresenta baixo risco para pessoas saudáveis. O maior cuidado deve ser adotado por grupos vulneráveis, como imunossuprimidos, pacientes em tratamento contra câncer, transplantados, além de pessoas com feridas, queimaduras ou dermatites, e idosos fragilizados. Nesses casos, pode haver infecção principalmente em contato com mucosas, olhos ou lesões na pele.

A orientação geral é suspender o uso dos produtos afetados. Quem utilizou os itens e não apresentou sintomas não precisa buscar atendimento médico apenas por precaução. Especialistas recomendam atenção a sinais como irritações persistentes, secreções, febre ou problemas oculares.

Também é indicado substituir esponjas de cozinha usadas com os detergentes e, em caso de dúvida, lavar novamente roupas íntimas, toalhas e peças de bebês com outro produto.