Anvisa autoriza produção de vacina contra chikungunya desenvolvida pelo Instituto Butantan no Brasil

Butantan-Chik é desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica Valneva. PABLO JACOB / Governo de SP,Divulgação

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou a produção no Brasil da vacina contra a chikungunya desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica Valneva. O documento foi publicado nesta segunda-feira (4).

Ainda em 2025, a Butantan-Chik foi a primeira vacina contra chikungunya a ser aprovada no mundo. Na época, o imunizante foi reconhecido também pela Anvisa. As informações são do jornal O Globo.

Diretor do Instituto Butantan, Esper Kallás classificou a decisão como "um marco importante para a saúde e para a população". Com a autorização da Anvisa para a produção no Brasil, o Instituto acredita que a incorporação da vacina ao Sistema Único de Saúde (SUS) será facilitada.

O movimento começou no início deste ano, quando o SUS começou a disponibilizar doses do imunizante por meio de um projeto piloto do Ministério da Saúde. No momento, a vacina é distribuída para municípios com muitos registros de casos de chikungunya.