Anvisa aprova Ozivy, primeira caneta emagrecedora nacional

Produto foi autorizado na forma de injetável. Lana Pietukhova / stock.adobe.com

O registro do medicamento Ozivy, a base de semaglutida, utilizado para tratamento da obesidade e de origem nacional, foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira (26).

Esta é a primeira vez que um medicamento deste tipo é aprovado no Brasil depois da queda de patente do Ozempic, da empresa dinamarquesa Novo Nordisk, cuja exclusividade expirou em março deste ano.

Com o fim da patente, o mercado brasileiro foi aberto à concorrência. O laboratório responsável por desenvolver a solução injetável de semaglutida teve prazo de 20 anos para vender remédios que utilizassem esse princípio ativo. Com o fim desse período, fica permitida a fabricação de genéricos e similares, o que aumenta a concorrência e reduz os preços.

Conforme a publicação no DOU, o medicamento foi aprovado na forma de solução injetável para aplicação subcutânea, com diferentes volumes e acompanhadas de canetas aplicadoras e agulhas.

Segundo a Anvisa, o pedido de registro do medicamento com semaglutida sintética chegou em 2023 e passou pelo processo técnico de comprovação de eficácia, segurança e qualidade.

Atualmente, outros cinco medicamentos de origem sintética e um de origem biológica da semaglutida seguem em análise na Anvisa, além de outros processos que estão na fila.

Quando estará disponível?

Ainda não há uma data prevista para a chegada do medicamento nas farmácias nem o valor que deve custar.

Após o registro na Anvisa, o medicamento pode ser comercializado após a aprovação do preço máximo pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. A empresa que possui o registro, a EMS, é que decide quando o medicamento será colocado à venda.

Para que o produto esteja disponível no Sistema Único de Saúde (SUS), ele precisa ser avaliado e recomendado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec) e aprovado pelo Ministério da Saúde.

Vale lembrar que nem todos os medicamentos registrados na Anvisa passam pela avaliação da Conitec ou são incorporados ao SUS.

Semaglutida