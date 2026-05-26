Saúde

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Anvisa aprova Ozivy, primeira caneta emagrecedora nacional

Medicamento  à base de semaglutida, mesmo princípio ativo do Ozempic e do Wegovy, é o primeiro do tipo aprovado com o fim da patente da Novo Nordisk 

Zero Hora

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