Anvisa aprova novo medicamento para tratar e prevenir crises de enxaqueca

Anvisa aprovou o registro do Nurtec ODT, medicamento da Pfizer para tratamento de enxaqueca que dissolve na boca. Marcelo Camargo / Agência Brasil/Divulgação

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o registro de um novo medicamento indicado para tratamento e prevenção de crises de enxaqueca, o Nurtec ODT. A autorização foi publicada nesta segunda-feira (25) no Diário Oficial da União.

O medicamento é da Pfizer e tem como princípio ativo o hemisulfato de rimegepanto sesqui-hidratado. Esta molécula pertence à classe dos antagonistas do CGRP, proteína ligada à transmissão da dor e à inflamação durante crises. O produto age bloqueando a ação dessa substância no cérebro e ajuda a interromper ou reduzir a crise.

Pesquisa aprovada

O teste do medicamento foi publicado pela revista científica The Lancet. O estudo na fase 3 avaliou a eficácia do comprimido orodispersível (que dissolve na boca) de rimegepanto em adultos com histórico de enxaqueca.

Na pesquisa, os voluntários receberam uma dose de 75 mg do medicamento ou placebo durante crises de intensidade moderada ou grave. Cerca de duas horas após a ingestão, 21% dos participantes tratados com rimegepanto ficaram sem dor, contra 11% no grupo placebo.