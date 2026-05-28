Saúde

Baixa adesão
Notícia

A três dias do fim da campanha, apenas uma em cada quatro crianças se vacinou contra a gripe no RS

Imunizante protege contra casos graves da influenza. Conforme Centro Estadual de Vigilância em Saúde, números baixos deverão resultar em emergências hospitalares lotadas neste inverno

Lisielle Zanchettin

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