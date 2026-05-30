“A gente precisa desconstruir essa ideia de um produto menos nocivo”, diz diretor do Inca sobre cigarros eletrônicos

O Instituto Nacional do Câncer (Inca) projeta que a incidência da doença na sociedade brasileira vai crescer 80% até 2050, tornando-a a principal causa de morte. Embora esta expectativa leve em conta fatores diversos, como envelhecimento da população, sedentarismo, obesidade, consumo de álcool e má alimentação, o tabagismo ainda é o mais relevante fator prevenível de indução do câncer. Aliás, o Inca agora usa o termo “nicotinismo”, porque nem sempre o consumo da substância está associado à queima da folha do tabaco. Mas de qualquer forma, a nicotina causa dependência e é maléfica à saúde, atesta o diretor-geral do instituto, Roberto Gil:

— A nicotina é uma droga e não tem como ser diferente.

No domingo (31), é lembrado o Dia Mundial sem Tabaco. As atuais esperanças da indústria são também as principais preocupações das entidades da saúde: os chamados cigarros eletrônicos e os sachês de nicotina (também chamados de pouches ou snus), que têm marketing focado no público jovem e numa ideia de que são menos maléficos à saúde do que os cigarros convencionais.

Inca, atualmente dirigido por Gil, quer que os DEFs sigam proibidos no Brasil. Carlos Leite / INCA / Divulgação

O Inca participou, em abril, do seminário “Construindo uma Agenda de Pesquisa Prioritária sobre Dispositivos Eletrônicos para Fumar para o Brasil”, evento que reuniu especialistas a fim de subsidiar políticas públicas sobre estes produtos, os DEFs. Nesta entrevista, Roberto Gil, que também já presidiu a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, relata o que a ciência já demonstrou a respeito dos cigarros eletrônicos, ou vapes, e por que o Inca defende que a proibição deles no Brasil seja mantida.

Os cigarros eletrônicos surgiram como uma alternativa supostamente menos nociva para o consumo da nicotina. Com o tempo, foram aparecendo divergências. Hoje se tem mais dúvidas ou certezas a esse respeito?

Hoje a gente tem muito mais certezas de que a redução de risco desses DEFs é mais uma construção equivocada para a sociedade de que seriam produtos menos nocivos. A gente hoje sabe que isso não é verdade. Eles causam dependência maior, inclusive porque eles têm uma capacidade de concentração de nicotina maior. São produtos dirigidos à substituição de consumidores, quer dizer, tentar atrair um público mais jovem no sentido de substituir quem deixa de fumar em função de consequências danosas da nicotina, do tabaco, desses produtos todos ao longo do tempo. Hoje toda a estratégia de marketing é voltada para um público cada vez mais jovem.

Se fala até em indicativos de que os DEFs produzem alguns efeitos mais agudos, algumas condições mais graves do que o cigarro convencional. A pesquisa atual confirma isso?

Confirma. O EVALI (Lesão Pulmonar Associada ao Uso de Produtos de Cigarro Eletrônico ou Vaping) é uma entidade patológica nova que veio a partir dos DEFs, do tabaco aquecido. E é um comprometimento agudo que você tem pulmonar, muito grave, podendo mesmo ser fatal. A gente sabe que não houve uma redução de todos os malefícios que a gente já tinha no tabaco convencional, eles continuam estando ali presentes, com 21 tipos de câncer relacionados.

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Eu fico impressionado com a capacidade imaginativa que as pessoas têm de produzir coisas que não fazem bem, que não tem nenhum benefício para a sociedade. Então é isso que nos preocupa, porque é claro que a cada inovação você tem que ter uma resposta e uma convicção e formar dados, e a gente tem que entender que essa relação causal pode ser imediata, aguda, mas ela pode ser crônica, e uma manifestação crônica às vezes a gente vai conhecer cinco, 10 anos depois.

Hoje a gente tem a firme convicção de que não tem o menor sentido, isso (o dispositivo eletrônico) não é um fator de redução de risco, embora essa seja a narrativa mais uma vez.

E o que ainda falta saber sobre estes produtos?

Esses produtos, teoricamente, é mais uma narrativa, viriam com nicotina pura. A gente sabe que não. A gente hoje, então, precisa conhecer cada vez mais quais as substâncias que você tem ali. A gente procura reunir pesquisadores que cada vez mais buscam conhecimento científico para contrapor a ideia de que você tem um produto puro, um produto isolado, que se tem um controle maior dele, porque isso não é verdadeiro. Quando a gente analisa os produtos, a gente consegue perceber traços de muitas outras substâncias associadas. E isso é uma coisa que nos preocupa profundamente.

A gente tem que entender melhor o efeito dual, porque a gente sabe hoje que o uso do vape associado ao cigarro convencional tem um potencial cancerígeno maior.

A gente precisa entender como é esse papel de impregnação de receptor nesses novos dispositivos. Por que você faz uma bolsa de nicotina sublingual? Porque é uma ação mais rápida que gera maior adição. Então eu crio um dependente, um escravo daquele produto mais cedo com um consumo muito menor.

Isso tudo a gente quer quantificar, a gente quer traduzir para a sociedade, porque hoje o que a indústria procura fazer é a cada argumento desconstruí-lo, e a gente tem que ter uma solidez nas nossas procuras para que a gente tenha respostas precisas à sociedade.

A posição do Inca se mantém pela proibição total dos dispositivos?

Primeiro é importante dizer que são 46 países no mundo que proíbem os DEFs, então não é uma situação particular do Brasil.

Pessoas que têm um pouco de raciocínio equilibrado, vão entender que os malefícios são muito maiores na liberação do que os benefícios possíveis.

Segundo, a regulamentação no Brasil é muito clara: a proibição da comercialização e da propaganda. Então, esses produtos entram de forma ilícita. É importante falar que nos Estados Unidos, por exemplo, que liberam esses produtos, 81% do comércio de DEFs envolve produtos que entraram ilegalmente. Quer dizer, o fato de você ter uma regulamentação diferente não acaba com mercado irregular em nenhum país, particularmente em países de grandes fronteiras. O que a gente tem que ter é combate ao comércio ilícito.

A gente nunca quis criminalizar o usuário. A gente precisa informar, desconstruir essa ideia de um produto menos nocivo, para que o jovem que hoje já tenta se afastar do cigarro convencional, ele não caia no engodo de que ele está tendo um produto que é menos nocivo, o que não é, e que vai levá-lo, invariavelmente, a esse efeito dual (uso do DEF e do cigarro convencional), porque ele é um dependente de nicotina. Então, numa oportunidade em que ele não disponha de um produto, ele vai buscar a alternativa, porque ele é um dependente químico.

E a questão econômica?

Isso é uma equação que não faz o menor sentido. Porque se eu arrecado R$ 8 bilhões em taxas dos produtos que legalmente existem no comércio e eu gasto R$ 150 bilhões com os danos diretos e indiretos das doenças causadas por isso, embora seja com mais tempo, é como se eu te emprestasse hoje alguma coisa e te pedisse para pagar, em 10, 15 anos, cem vezes mais, corrigidos. Você vai falar: “Isso não é um bom negócio”. Então, não me parece uma estratégia inteligente da sociedade. Pode ser da ganância de alguns.

Mas eu te diria que 1% pode estar lucrando com isso e 99% da população está perdendo muito.

E quanto ao produtor de tabaco?

Se coloca muito, né, “ah, o pobre do agricultor”. Eu gosto sempre de chamar de agricultor. Ele não é um plantador de tabaco, ele pode ter alternativas. E a gente tem procurado buscar alternativas de culturas diferentes, com muito menos prejuízos para essas pessoas. A gente sabe que os trabalhadores são muito sacrificados nessa indústria.