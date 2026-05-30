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“A gente precisa desconstruir essa ideia de um produto menos nocivo”, diz diretor do Inca sobre cigarros eletrônicos

Segundo o médico oncologista Roberto Gil, produtos como os vapes causam dependência maior e doença pulmonar grave

Felipe Kroth

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