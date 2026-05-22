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"A gente não vê sinal de desaceleração desse crescimento", diz pesquisadora sobre casos respiratórios no RS

Tatiana Portella, do Boletim InfoGripe da Fiocruz, falou ao "Gaúcha Atualidade" nesta sexta (22) sobe a chance de o Estado chegar ao nível máximo de alerta

Kathlyn Moreira

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