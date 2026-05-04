4 mitos e verdades sobre tratamentos dentários caseiros

Tratamentos dentários feitos em casa podem trazer riscos à saúde bucal Andrey_Popov / Shutterstock | Portal EdiCase

Vídeos com receitas caseiras para clarear os dentes e promessas de “sorriso perfeito” têm ganhado espaço nas redes sociais. No entanto, a popularização dessas práticas preocupa especialistas, que alertam para os riscos da automedicação e dos tratamentos dentários feitos sem orientação profissional.

Entre os conteúdos mais populares, estão receitas com bicarbonato de sódio, carvão ativado e água oxigenada para clareamento dental, além da compra de alinhadores sem acompanhamento odontológico.

Segundo o coordenador do curso de Odontologia da Faculdade Anhanguera, Guilherme Andrade Lima, o uso inadequado de produtos e técnicas divulgadas na internet pode causar sensibilidade, desgaste do esmalte dentário, lesões na gengiva e até problemas mais graves na estrutura dos dentes. “Muitos conteúdos nas redes sociais simplificam procedimentos que precisam de avaliação profissional. O que parece inofensivo pode gerar consequências irreversíveis para a saúde bucal”, alerta.

Avaliação odontológica é fundamental antes de qualquer procedimento estético PeopleImages.com – Yuri A / Shutterstock | Portal EdiCase

Mitos e verdades sobre tratamentos dentários caseiros

A seguir, veja os principais mitos e verdades sobre tratamentos dentários caseiros que se tornaram populares nas redes sociais e entenda como eles podem afetar a saúde bucal:

1. Bicarbonato clareia os dentes

Parcialmente verdade. O produto pode remover manchas superficiais, mas o uso frequente desgasta o esmalte dental.

2. Água oxigenada pode substituir clareamento dental

Mito. O uso inadequado de água oxigenada pode causar irritações e lesões na boca.

3. Alinhadores comprados pela internet funcionam da mesma forma que o tratamento profissional

Mito. Sem avaliação odontológica, o uso pode provocar problemas na mordida e movimentação incorreta dos dentes.

4. Receitas virais podem prejudicar a saúde bucal

Verdade. Algumas práticas podem agravar problemas já existentes e atrasar o diagnóstico correto.

Guilherme Andrade Lima reforça que procedimentos odontológicos devem sempre ser realizados com acompanhamento profissional. “A busca por resultados rápidos nas redes sociais não pode colocar a saúde em risco”, finaliza.